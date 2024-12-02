«Доводиться стояти в черзі під дощем або на морозі», — мешканці села на Миколаївщині скаржаться на обслуговування «Укрпошти»

Відділення УкрПошти. Фото: УкрПошта

На Миколаївщині мешканці села Миролюбове (стара назва Грейгове) скаржаться на обслуговування у виїзному відділені «УкрПошти».

З відповідним зверненням до редакції «МикВісті» звернулась жителька громади, членкиня громадської організації «Грейгівська Аква» Інна Пасічник.

За її словами, після закриття стаціонарного відділення у 2023 році, виїзне відділення приїжджає лише двічі на тиждень і працює всього три години.

— У 2023 році на пенсію вийшла працівниця нашого відділення пошти, а на її місце нікого не призначили. Натомість закрили наше відділення, і тепер у нас працює виїзна пошта. Вони приїжджають лише двічі на тиждень: у середу з 12:00 до 15:00 та в п'ятницю з 9:00 до 12:00, — сказала Інна Пасічник.

Черга до виїзного відділення «Укрпошти». Фото: Інна Пасічник Черга до виїзного відділення «Укрпошти». Фото: Інна Пасічник

Однак місцева мешканка стверджує, що цього часу недостатньо для належного обслуговування клієнтів, а відділення не завжди працює за графіком, іноді працівники пошти зовсім не приїздять.

— Буває, що вони зовсім не приїжджають, а іноді — приїжджають з великим запізненням, але виїжджають чітко за графіком. Люди не встигають отримати пенсію, забрати посилки чи сплатити за комунальні послуги. Іноді їм доводиться стояти в черзі під дощем або на морозі, чекаючи на пошту, але так і не дочекавшись, вони йдуть додому мокрі та замерзлі, залишившись ні з чим, — додала Інна Пасічник.

Також повідомляється, що мешканці селища через голову Воскресенської громади Миколу Моторого направили звернення до генерального директора «УкрПошти» з проханням відкрити стаціонарне відділення.

Звернення мешканців села Миролюбиве до генерального директора «УкрПошти»

Але отримали відмову, посилаючись на малу кількість жителів села. — Нам прийшла відмова. В листі було написано, що у нас проживає лише 116 пенсіонерів. А до нашого округу ще відносяться два села — Степове та Водокачка. Два тижні тому я прийшла за годину до відкриття, і вже була 30-ю в черзі. В результаті нас просто не прийняли. Посилку отримати ще можливо, але потім потрібно ставати в іншу чергу для оплати комунальних послуг, і люди просто не встигають, — повідомляє Інна Пасічник.

Відповідь генерального директора «УкрПошти» мешканцям села Миролюбиве Відповідь генерального директора «УкрПошти» мешканцям села Миролюбиве Відповідь генерального директора «УкрПошти» мешканцям села Миролюбиве

Зараз жителі громади знову збирають підписи для колективного звернення до головного офісу «УкрПошти». На цей час зібрано вже 517 підписів.

Підписи для звернення мешканців громади. Фото: Інна Пасічник Підписи для звернення мешканців громади. Фото: Інна Пасічник Підписи для звернення мешканців громади. Фото: Інна Пасічник

Нагадаємо, раніше у Верховній Раді проголосували за перейменування села Грейгове.

Також «УкрПошта» передала в доставку понад 20 тисяч повісток для військовозобов'язаних.