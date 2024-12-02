«Доводиться стояти в черзі під дощем або на морозі», — мешканці села на Миколаївщині скаржаться на обслуговування «Укрпошти»
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- Володимир Коваль
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14:00, 02 грудня, 2024
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На Миколаївщині мешканці села Миролюбове (стара назва Грейгове) скаржаться на обслуговування у виїзному відділені «УкрПошти».
З відповідним зверненням до редакції «МикВісті» звернулась жителька громади, членкиня громадської організації «Грейгівська Аква» Інна Пасічник.
За її словами, після закриття стаціонарного відділення у 2023 році, виїзне відділення приїжджає лише двічі на тиждень і працює всього три години.
— У 2023 році на пенсію вийшла працівниця нашого відділення пошти, а на її місце нікого не призначили. Натомість закрили наше відділення, і тепер у нас працює виїзна пошта. Вони приїжджають лише двічі на тиждень: у середу з 12:00 до 15:00 та в п'ятницю з 9:00 до 12:00, — сказала Інна Пасічник.
Однак місцева мешканка стверджує, що цього часу недостатньо для належного обслуговування клієнтів, а відділення не завжди працює за графіком, іноді працівники пошти зовсім не приїздять.
— Буває, що вони зовсім не приїжджають, а іноді — приїжджають з великим запізненням, але виїжджають чітко за графіком. Люди не встигають отримати пенсію, забрати посилки чи сплатити за комунальні послуги. Іноді їм доводиться стояти в черзі під дощем або на морозі, чекаючи на пошту, але так і не дочекавшись, вони йдуть додому мокрі та замерзлі, залишившись ні з чим, — додала Інна Пасічник.
Також повідомляється, що мешканці селища через голову Воскресенської громади Миколу Моторого направили звернення до генерального директора «УкрПошти» з проханням відкрити стаціонарне відділення.
Але отримали відмову, посилаючись на малу кількість жителів села.
— Нам прийшла відмова. В листі було написано, що у нас проживає лише 116 пенсіонерів. А до нашого округу ще відносяться два села — Степове та Водокачка. Два тижні тому я прийшла за годину до відкриття, і вже була 30-ю в черзі. В результаті нас просто не прийняли. Посилку отримати ще можливо, але потім потрібно ставати в іншу чергу для оплати комунальних послуг, і люди просто не встигають, — повідомляє Інна Пасічник.
Зараз жителі громади знову збирають підписи для колективного звернення до головного офісу «УкрПошти». На цей час зібрано вже 517 підписів.
Нагадаємо, раніше у Верховній Раді проголосували за перейменування села Грейгове.
Також «УкрПошта» передала в доставку понад 20 тисяч повісток для військовозобов'язаних.
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