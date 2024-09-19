Пʼять миколаївських нардепів підтримали перейменування Грейгового та ще 17 сіл
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- Аліна Квітко
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14:10, 19 вересня, 2024
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У четвер, 19 вересня, Верховна Рада України ухвалила постанову про перейменування понад 300 населених пунктів і районів. За відповідний документ проголосували 281 народний депутат, серед яких п’ять представників Миколаївщини.
Про це свідчать результати поіменного голосування, пишуть «МикВісті».
За законопроєкт №12043 проголосували нардепи Олександр Пасічний, Олександр Гайду, Артем Чорноморов, Максим Дирдін, Ігор Негулевський.
Народна депутатка Ірина Кормишкіна не голосувала, а нардепи Ігор Копитін, Давид Арахамія, були відсутніми.
У Миколаївській області уряд перейменував 18 сіл та селищ. Виключенням стали лише Южноукраїнськ та Первомайськ, з перейменуванням яких виникли проблеми. Після приведення відповідності назв у жовтні Парламент знову розгляне їх у новій постанові.
Наразі перейменовано:
- село Новоросійське Баштанського району перейменовано на село Козацьке;
- село Першотравневе Баштанського району на село Мирне;
- село Червоний Став Баштанської міської територіальної громади Баштанського району на село Сухий Став;
- село Червоний Став Березнегуватської селищної територіальної громади Баштанського району на село Тихий Став;
- село Червоний Яр Баштанського району на село Терновий Яр;
- село Червонопілля Баштанського району на село Краснопілля;
- село Юр’ївка Баштанського району на село Юріївка;
- село Першотравнівка Вознесенського району на село Квіткове;
- село Приют Вознесенського району на село Мальовниче;
- село Уральське Вознесенського району на село Славне;
- село Царедарівка Вознесенського району на село Великозаболотне;
- селище Грейгове Миколаївського району на селище Миролюбове;
- село Суворовка Миколаївського району на село Дикий Хутір;
- село Гражданівка Первомайського району на село Левицьке;
- село Краснівка Первомайського району на село Лучківка;
- село Краснопіль Первомайського району на село Чайківка;
- село Мічуріне Первомайського району на село Симиренки;
- село Юр’ївка Первомайського району на село Юріївка.
Як відомо, у середу 18 вересня Верховна Рада України провалила голосування за постанову №11188, яка мала фіналізувати етап дерусифікації назв 333 населених пунктів.
За постанову №11188 про дерусифікацію і перейменування понад 300 населених пунктів України проголосували двоє народних депутатів від Миколаївщини.
Нагадаємо, на засіданні в лютому 2024 року Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав перейменування міста Южноукраїнськ в Миколаївській області на місто Гард.
Пізніше в травні народний депутат України Артем Чорноморов вніс на розгляд парламенту проект постанови щодо перейменування міста Южноукраїнськ в Миколаївській області на місто Південноукраїнськ. Однак 11 червня Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування відхилив пропозицію про скасування перейменування міста Южноукраїнськ.
Після цього в Южноукраїнській міські раді заявили, що Комітет ВР проігнорував думку переважної більшості міста під час розгляду питання щодо перейменування.
10 квітня Комітет з питань державного будівництва Верховної Ради підтримав рішення щодо перейменування Первомайська в Ольвіополь. Однак остаточне рішення мала затвердити Верховна Рада.