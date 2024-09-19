Пʼять миколаївських нардепів підтримали перейменування Грейгового та ще 17 сіл

Пʼять миколаївських нардепів підтримали перейменування 18 сіл та селищ в області. Миколаївські нардепи. Фото: МикВісті

У четвер, 19 вересня, Верховна Рада України ухвалила постанову про перейменування понад 300 населених пунктів і районів. За відповідний документ проголосували 281 народний депутат, серед яких п’ять представників Миколаївщини.

Про це свідчать результати поіменного голосування, пишуть «МикВісті».

За законопроєкт №12043 проголосували нардепи Олександр Пасічний, Олександр Гайду, Артем Чорноморов, Максим Дирдін, Ігор Негулевський.

Народна депутатка Ірина Кормишкіна не голосувала, а нардепи Ігор Копитін, Давид Арахамія, були відсутніми.

У Миколаївській області уряд перейменував 18 сіл та селищ. Виключенням стали лише Южноукраїнськ та Первомайськ, з перейменуванням яких виникли проблеми. Після приведення відповідності назв у жовтні Парламент знову розгляне їх у новій постанові.

Наразі перейменовано:

село Новоросійське Баштанського району перейменовано на село Козацьке;

село Першотравневе Баштанського району на село Мирне;

село Червоний Став Баштанської міської територіальної громади Баштанського району на село Сухий Став;

село Червоний Став Березнегуватської селищної територіальної громади Баштанського району на село Тихий Став;

село Червоний Яр Баштанського району на село Терновий Яр;

село Червонопілля Баштанського району на село Краснопілля;

село Юр’ївка Баштанського району на село Юріївка;

село Першотравнівка Вознесенського району на село Квіткове;

село Приют Вознесенського району на село Мальовниче;

село Уральське Вознесенського району на село Славне;

село Царедарівка Вознесенського району на село Великозаболотне;

селище Грейгове Миколаївського району на селище Миролюбове;

село Суворовка Миколаївського району на село Дикий Хутір;

село Гражданівка Первомайського району на село Левицьке;

село Краснівка Первомайського району на село Лучківка;

село Краснопіль Первомайського району на село Чайківка;

село Мічуріне Первомайського району на село Симиренки;

село Юр’ївка Первомайського району на село Юріївка.

Як відомо, у середу 18 вересня Верховна Рада України провалила голосування за постанову №11188, яка мала фіналізувати етап дерусифікації назв 333 населених пунктів.

За постанову №11188 про дерусифікацію і перейменування понад 300 населених пунктів України проголосували двоє народних депутатів від Миколаївщини.