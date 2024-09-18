Двоє нардепів з Миколаївщини голосували за перейменування Первомайська та Южноукраїнська

Миколаївські народні депутати, фото з соцмереж

За постанову №11188 про дерусифікацію і перейменування понад 300 населених пунктів України проголосували двоє народних депутатів від Миколаївщини.

Про це свідчать результати поіменного голосування, оприлюднені на сайті парламенту.

Серед пакету затверджених нових назв населених пунктів були, зокрема, і миколаївські: Южноукраїнськ, якому хочуть повернути історичну назву Гард, та Первомайськ, який пропонують назвати Ольвіополь.

За зміни проголосували Максим Дирдін та Олена Мошенець. Народний депутат Артем Чорноморов утримався від голосування, а Ірина Кормишкіна та Олександр Пасічний не голосували.

Інші — Олександр Гайду, Давид Арахамія, Ігор Копитін та Ігор Негулевський були відсутні на засіданні.

Як відомо, Верховна Рада України провалила голосування за постанову №11188, яка мала фіналізувати етап дерусифікації назв 333 населених пунктів.

Нагадаємо, на засіданні в лютому 2024 року Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав перейменування міста Южноукраїнськ в Миколаївській області на місто Гард.

Пізніше в травні народний депутат України Артем Чорноморов вніс на розгляд парламенту проект постанови щодо перейменування міста Южноукраїнськ в Миколаївській області на місто Південноукраїнськ. Однак 11 червня Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування відхилив пропозицію про скасування перейменування міста Южноукраїнськ.

Після цього в Южноукраїнській міські раді заявили, що Комітет ВР проігнорував думку переважної більшості міста під час розгляду питання щодо перейменування.

10 квітня Комітет з питань державного будівництва Верховної Ради підтримав рішення щодо перейменування Первомайська в Ольвіополь. Однак остаточне рішення мала затвердити Верховна Рада.