«Укрпошта» передала в доставку понад 20 тисяч повісток, — Смілянський
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- Світлана Іванченко
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6:34, 10 жовтня, 2024
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Укрпошта передала в доставку понад 20 тисяч повісток для військовозобов'язаних. Листи надсилаються на адреси, зазначені в системах Резерв+ або Оберіг.
Про це розповів генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський в інтерв'ю «Українському Радіо».
За словами Смілянського, деякі адреси знаходяться на тимчасово окупованих територіях, куди наразі неможливо доставити листи.
«Навіть є адреси — «Мелітополь». Зрозуміло, що зараз, на жаль, ми туди не можемо доставити повістку, але сподіваюсь, що завдяки Збройним Силам України, рано чи пізно ми це зможемо зробити», — зазначив директор.
Смілянський запевнив, що всі повістки мають індивідуальні номери та захищені. Конверти зберігають особисті дані призовників, і кожен лист відслідковується щодня.
Зазначимо, що з 9 жовтня Уряд вніс зміни до правил доставки повісток через пошту. Відтепер процедура вручення змінилася, а повістки матимуть позначку: «Повістка ТЦК. Вручити особисто».
Раніше «МикВісті» повідомляли, що Уряд скоротив термін, впродовж якого військовозобов’язані, які отримали повістку, мають прийти до ТЦК.
Крім того, в Україні працюють над впровадженням автоматизованої системи видачі повісток від ТЦК.
Нагадаємо, що 17 вересня, «Укрпошта» почала розсилати перші 6 тисяч повісток щодо виклику військовозобов’язаних до ТЦК.
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