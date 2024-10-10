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«Укрпошта» передала в доставку понад 20 тисяч повісток, — Смілянський

Ігор Смілянський, Фото: facebook/ukrposhtaІгор Смілянський, Фото: facebook/ukrposhta

Укрпошта передала в доставку понад 20 тисяч повісток для військовозобов'язаних. Листи надсилаються на адреси, зазначені в системах Резерв+ або Оберіг.

Про це розповів генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський в інтерв'ю «Українському Радіо».

За словами Смілянського, деякі адреси знаходяться на тимчасово окупованих територіях, куди наразі неможливо доставити листи. 

«Навіть є адреси — «Мелітополь». Зрозуміло, що зараз, на жаль, ми туди не можемо доставити повістку, але сподіваюсь, що завдяки Збройним Силам України, рано чи пізно ми це зможемо зробити», — зазначив директор.

Смілянський запевнив, що всі повістки мають індивідуальні номери та захищені. Конверти зберігають особисті дані призовників, і кожен лист відслідковується щодня.

Зазначимо, що з 9 жовтня Уряд вніс зміни до правил доставки повісток через пошту. Відтепер процедура вручення змінилася, а повістки матимуть позначку: «Повістка ТЦК. Вручити особисто».

Раніше «МикВісті» повідомляли, що Уряд скоротив термін, впродовж якого військовозобов’язані, які отримали повістку, мають прийти до ТЦК.

Крім того, в Україні працюють над впровадженням автоматизованої системи видачі повісток від ТЦК.

Нагадаємо, що 17 вересня, «Укрпошта» почала розсилати перші 6 тисяч повісток щодо виклику військовозобов’язаних до ТЦК. 

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