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Уряд скоротив термін явки до ТЦК за повісткою

Повістка, фото взято з сайту volynnews.comПовістка, фото взято з сайту volynnews.com

Уряд скоротив термін, впродовж якого військовозобов’язані, які отримали повістку, мають прийти до територіального центру комплектування (ТЦК).

Про це йдеться у постанові уряду №1134.

Раніше день явки за викликом резервіста або військовозобов’язаного визначався не раніше 14-го дня від надсилання повістки, тобто треба було з’явитися до ТЦК не пізніше ніж через два тижні від дня отримання повістки.

Відтепер прибути до ТЦК за повісткою потрібно протягом 7 днів, якщо людина живе в обласному центрі, а з інших населених пунктів — впродовж 10 днів.

Нагадаємо, що 17 вересня, «Укрпошта» почала розсилати перші 6 тисяч повісток щодо виклику військовозобов’язаних до ТЦК. Також раніше на явку до ТЦК надавалось 14 днів, така повістка вважається врученою у разі:

  • отримання поштового відправлення особою;
  • відмови отримати поштове відправлення;
  • відсутності особи за адресою місця проживання, повідомленою цією особою ТЦК під час уточнення своїх облікових даних;
  • відсутності особи за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси місця проживання.

А у разі неявки за повісткою передбачена адміністративна відповідальність.

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