«Укрпошта» почала розсилати перші 6 тисяч повісток без участі ТЦК. Фото: Мілітарі

У вівторок, 17 вересня, «Укрпошта» отримала близько 6 тисяч повісток щодо виклику військовозобов’язаних до ТЦК.

Видання Ukrainian Military Pages зазначає, що повістки, які були надіслані з різних ТЦК по Україні автоматично надійшли до серверів АТ «Укрпошта».

Представники Командування Сухопутних військ ЗС України зауважили, що на кого саме формувати повістки, обирали не в місцевих ТЦК.

— Повістки, згенеровані Реєстром військовозобов’язаних і підписані електронними підписами начальників територіальних центрів комплектування ЗСУ, про що свідчить спеціальний QR-код, були роздруковані АТ «Укрпошта» і тепер надсилаються за домашніми адресами військовозобов’язаних рекомендованими поштовими відправленнями, – зазначають у виданні.

На явку до ТЦК надається 14 днів. Така повістка вважається врученою у разі:

отримання поштового відправлення особою;

відмови отримати поштове відправлення;

відсутності особи за адресою місця проживання, повідомленою цією особою ТЦК під час уточнення своїх облікових даних;

відсутності особи за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси місця проживання.

У разі неявки за повісткою передбачена адміністративна відповідальність.

При цьому порушників до ТЦК примусово доставлятиме поліція на підставі звернень відповідних ТЦК в порядку, визначеному статтями 259, 261 та 262 КУпАП.

Якщо доставити порушників до ТЦК неможливо, їх через суд позбавлятимуть права керування транспортними засобами до виконання або відкликання вимог територіальних центрів комплектування Збройних сил України.

Нагадаємо, що про новий спосіб автоматизованого вручення повісток у Міноборони розповіли у понеділок, 15 вересня.