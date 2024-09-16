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В Міноборони працюють над новим форматом видачі повісток

Олег Берестовий. Скриншот з відео.Олег Берестовий. Скриншот з відео.

В Україні працюють над впровадженням автоматизованої системи видачі повісток від територіальних центрів комплектування (ТЦК).

Як повідомив начальник Управління інформаційних технологій Міноборони Олег Берестовий у подкасті DOU, нові повістки будуть генеруватися в реєстрі «Оберіг» та доставлятися через «Укрпошту».

Наразі процес виписування повісток є ручним: документи друкуються, підписуються начальником ТЦК та розносяться за адресами військовозобов’язаних.

За його словами, новий функціонал дозволить генерувати повістки в електронному вигляді, підписувати їх електронним підписом начальника ТЦК та відправляти на централізований пункт друку. Звідти повістки будуть доставлятися «Укрпоштою» до адресатів.

Олег Берестовий зазначив, що ця система також дозволить відстежувати статус доставки повісток, що забезпечить прозорість процесу та зменшить ризик втрати документів.

Нагадаємо, що реєстр військовозобов’язаних «Оберіг» отримуватиме дані про працівників підприємств з реєстру застрахованих осіб Пенсійного фонду в автоматичному режимі.

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