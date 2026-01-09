Від 6 до 10 годин без світла: якими будуть графіки відключень електроенергії на Миколаївщині 10 січня

Миколаївці під час блекауту, 29 листопада, заряджають техніку в супермаркетах, магазинах та на пошті. Фото: «МикВІсті»

У Миколаєві та по області 10 січня очікуються планові відключення електроенергії.

Про це повідомили в «Миколаївобленерго».

Погодинні графіки діятимуть протягом доби — з 08:00 до 00:00.

1.1 — 07:30–13:00; 20:00–23:30

Всього: 9 годин

1.2 — 00:00–02:30; 13:00–16:30

Всього: 6 годин

2.1 — 02:30–06:00; 09:30–13:00; 20:00–23:30

Всього: 10 годин 30 хвилин

2.2 — 06:00–09:30; 13:00–16:30; 20:00–23:30

Всього: 10 годин 30 хвилин

3.1 — 13:00–20:00

Всього: 7 годин

3.2 — 04:30–06:00; 09:30–16:30

Всього: 8 годин 30 хвилин

4.1 — 06:00–09:30; 14:30–18:30; 23:30–00:00

Всього: 8 годин

4.2 — 09:30–13:00; 16:30–20:00; 23:30–00:00

Всього: 7 годин 30 хвилин

5.1 — 06:00–09:30; 16:30–20:00

Всього: 7 годин

5.2 — 07:30–09:30; 13:00–16:30; 20:00–22:30

Всього: 8 годин

6.1 — 00:00–02:30; 09:30–13:00; 16:30–18:30

Всього: 8 годин

6.2 — 02:30–06:00; 16:30–20:00; 23:30–00:00

Всього: 7 годин 30 хвилин

Енергетики попереджають, що ситуація може змінюватися протягом доби. Актуальний стан за вашою адресою можна перевірити на сайті: https://off.energy.mk.ua/.

