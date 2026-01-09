Від 6 до 10 годин без світла: якими будуть графіки відключень електроенергії на Миколаївщині 10 січня
Ірина Олехнович
18:50, 09 січня, 2026
У Миколаєві та по області 10 січня очікуються планові відключення електроенергії.
Про це повідомили в «Миколаївобленерго».
Погодинні графіки діятимуть протягом доби — з 08:00 до 00:00.
- 1.1 — 07:30–13:00; 20:00–23:30
Всього: 9 годин
- 1.2 — 00:00–02:30; 13:00–16:30
Всього: 6 годин
- 2.1 — 02:30–06:00; 09:30–13:00; 20:00–23:30
Всього: 10 годин 30 хвилин
- 2.2 — 06:00–09:30; 13:00–16:30; 20:00–23:30
Всього: 10 годин 30 хвилин
- 3.1 — 13:00–20:00
Всього: 7 годин
- 3.2 — 04:30–06:00; 09:30–16:30
Всього: 8 годин 30 хвилин
- 4.1 — 06:00–09:30; 14:30–18:30; 23:30–00:00
Всього: 8 годин
- 4.2 — 09:30–13:00; 16:30–20:00; 23:30–00:00
Всього: 7 годин 30 хвилин
- 5.1 — 06:00–09:30; 16:30–20:00
Всього: 7 годин
- 5.2 — 07:30–09:30; 13:00–16:30; 20:00–22:30
Всього: 8 годин
- 6.1 — 00:00–02:30; 09:30–13:00; 16:30–18:30
Всього: 8 годин
- 6.2 — 02:30–06:00; 16:30–20:00; 23:30–00:00
Всього: 7 годин 30 хвилин
Енергетики попереджають, що ситуація може змінюватися протягом доби. Актуальний стан за вашою адресою можна перевірити на сайті: https://off.energy.mk.ua/.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Миколаївському районі завтра без світла залишиться понад 4 тисячі споживачів.
