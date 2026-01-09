У Києві оштрафували охоронця, який не пустив людей до підземного паркінгу під час обстрілів. Фото: поліція Київщини

У Києві покарали охоронця, який під час масованого обстрілу Києва російськими військами 9 січня не впустив людей до підземного паркінгу.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Київській області. Як зазначили правоохоронці, 61-річний чоловік пояснив свої дії тим, що ця частина паркінгу нібито була не передбачена як укриття, і вважає, що під час тривоги громадяни мали б залишатися лише на майданчику для заїзду чи розвороту транспорту.

Поліцейські оперативно прибули на місце події та відновили доступ до укриття. За результатами перевірки на охоронця склали адміністративний протокол за статтею 175-3 КУпАП — порушення вимог щодо утримання та експлуатації об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту.

Зазначимо, що вночі 9 січня російські війська масовано атакували Київ. Унаслідок обстрілу загинули четверо людей, ще 24 — дістали поранення. Також у низці районів столиці зафіксували перебої з електропостачанням, водою та опаленням: понад пів мільйона споживачів залишилися без світла, ще 6 тисяч будинків — без тепла.