 У Києві оштрафували охоронця за відмову у пускати в укриття людей під час обстрілів

  • субота

    10 січня, 2026

  • -1.6°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 10 січня , 2026 субота

  • Миколаїв • -1.6° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Києві оштрафували охоронця, який не пустив людей до підземного паркінгу під час обстрілів

У Києві оштрафували охоронця, який не пустив людей до підземного паркінгу під час обстрілів. Фото: поліція КиївщиниУ Києві оштрафували охоронця, який не пустив людей до підземного паркінгу під час обстрілів. Фото: поліція Київщини

У Києві покарали охоронця, який під час масованого обстрілу Києва російськими військами 9 січня не впустив людей до підземного паркінгу.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Київській області. Як зазначили правоохоронці, 61-річний чоловік пояснив свої дії тим, що ця частина паркінгу нібито була не передбачена як укриття, і вважає, що під час тривоги громадяни мали б залишатися лише на майданчику для заїзду чи розвороту транспорту.

Поліцейські оперативно прибули на місце події та відновили доступ до укриття. За результатами перевірки на охоронця склали адміністративний протокол за статтею 175-3 КУпАП — порушення вимог щодо утримання та експлуатації об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту.

Зазначимо, що вночі 9 січня російські війська масовано атакували Київ. Унаслідок обстрілу загинули четверо людей, ще 24 — дістали поранення. Також у низці районів столиці зафіксували перебої з електропостачанням, водою та опаленням: понад пів мільйона споживачів залишилися без світла, ще 6 тисяч будинків — без тепла.

Останні новини про: Війна в Україні

Росія атакувала порти на Одещині: пошкоджено два цивільні судна, загинув моряк з Сирії
Зеленський закликав міські адміністрації не «тікати від проблем», а готуватися до атак РФ відповідальніше
Зеленський назвав Паризьку декларацію першим кроком до гарантій безпеки від Європи
Реклама
Читайте також:
новини
Підрозділи віцемерів Коренєва та Андрієнка найгірше виконали бюджет Миколаєва: невикористано понад ₴300 млн

Катерина Середа
новини
«Епідемічного порогу немає», — у міськздоров’ї Миколаєва пояснили, чому через негоду не вводять дистанційне навчання

Анна Гакман
новини
На Миколаївщині через негоду за добу висипали близько 200 тонн солі на дороги

Анна Гакман
новини
У Миколаєві поки не планують запроваджувати дистанційне навчання через негоду

Аліна Квітко
новини
Президент призначив керівників чотирьох областей: що про них відомо

Світлана Іванченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Зеленський назвав Паризьку декларацію першим кроком до гарантій безпеки від Європи
Зеленський закликав міські адміністрації не «тікати від проблем», а готуватися до атак РФ відповідальніше
Росія атакувала порти на Одещині: пошкоджено два цивільні судна, загинув моряк з Сирії

Підрозділи віцемерів Коренєва та Андрієнка найгірше виконали бюджет Миколаєва: невикористано понад ₴300 млн

У Миколаївському районі завтра без світла залишиться понад 4 тисячі споживачів, — Кім

9 годин тому

Від 6 до 10 годин без світла: якими будуть графіки відключень електроенергії на Миколаївщині 10 січня

Ірина Олехнович

Головне сьогодні