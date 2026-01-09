Масований обстріл Києва: четверо загиблих, десятки поранених, пошкоджені критичні обʼєкти

Наслідки обстрілу Києва 9 січня 2026 року. Фото: ДСНС

Вночі 9 січня російські війська масовано атакували Київ. Унаслідок обстрілу загинули четверо людей, ще 24 — дістали поранення. Також у низці районів столиці зафіксували перебої з електропостачанням, водою та опаленням.

Про це повідомили у поліції Києва, ДСНС та Київській міській державній адміністрації.

Серед загиблих — медичний працівник. Поранення отримали, зокрема, рятувальники та медики, які працювали на місці влучання у Дарницькому районі під час повторної атаки.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

У Дарницькому районі через падіння безпілотника у дворі житлового будинку пошкоджений магазин і вибиті вікна у дев’ятиповерхівці. Також уламки БпЛА спричинили загоряння у двох житлових будинках і гаражах.

У Деснянському районі дрон влучив у дах 18-поверхового будинку, внаслідок чого виникла пожежа. Загоряння також зафіксували у п’ятиповерховому житловому будинку, ще в одному — задимлення в під’їзді. Крім того, пошкоджень зазнали територія торговельного центру та санаторію.

У Дніпровському районі уламки безпілотників спричинили пожежі у 16- та 9-поверхових житлових будинках. Вибухова хвиля частково зруйнувала дах триповерхового будинку. Також уламки впали на дитячий майданчик та поблизу трамвайного депо.

Наслідки атаки зафіксували й у Печерському районі — там пошкоджено фасад дев’ятиповерхового житлового будинку.

Внаслідок обстрілу постраждала критична інфраструктура столиці. Станом на 5:16 опалення було відсутнє або подавалося зі зниженими параметрами у Деснянському та Печерському районах, а також у частині Голосіївського, Дарницького, Дніпровського, Оболонського, Подільського, Солом’янського та Шевченківського районів.

Наслідки обстрілу Києва 9 січня 2026 року. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу Києва 9 січня 2026 року. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу Києва 9 січня 2026 року. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу Києва 9 січня 2026 року. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу Києва 9 січня 2026 року. Фото: поліція Києва

Наслідки обстрілу Києва 9 січня 2026 року. Фото: поліція Києва

Наслідки обстрілу Києва 9 січня 2026 року. Фото: поліція Києва

Наслідки обстрілу Києва 9 січня 2026 року. Фото: поліція Києва

Наслідки обстрілу Києва 9 січня 2026 року. Фото: поліція Києва

Наслідки обстрілу Києва 9 січня 2026 року. Фото: поліція Києва

Нагадаємо,