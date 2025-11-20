  • четвер

Трамп планує здавати Донбас в оренду в межах нового «мирного плану» для України, — The Telegraph

Дональд Трамп. Фото: APДональд Трамп. Фото: AP

У запропонованому 28-пунктному «мирному плані» між Україною та Росією, який нібито схвалив президент США Дональд Трамп, прописана ідея передати повний контроль над Донбасом Росії в обмін на орендну плату.

Про це пише The Telegraph з посиланням на внутрішні джерела.

За інформацією видання, співрозмовники, знайомі зі змістом домовленостей, стверджують, що згідно з угодою адміністрації Трампа, «Київ буде змушений поступиться контролем над Донбасом», але збереже над ним юридичне право власності. Росія ж сплачуватиме орендну плату за фактичний контроль над цим регіоном.

«Донбас багатий на корисні копалини. В обмін на цю територію Москва може сплатити земельний збір, щоб компенсувати фінансові втрати, понесені Україною через втрату доступу до своїх земель», — йдеться у матеріалі.

У медіа наголошують, що пропозиція щодо «оренди землі» загалом вписується у формат бізнес-угод, які інколи використовуються для підтримки або фінансування мирних процесів. Водночас, Конституція України вимагає проведення всеукраїнського референдуму у разі будь-яких передач територій. За оцінками журналістів, таке голосування, ймовірно, провалиться, однак механізм оренди дозволяє формально не порушувати вимогу щодо відчуження територій.

Нагадаємо, раніше Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що для припинення російсько-української війни «обом сторонам» доведеться погодитися на «необхідні поступки».

Ще раніше Financial Times повідомляло, що новий «мирний план», який розробляли представники Росії та США під час неформальних перемовин у Маямі вимагає від України відмову від частини своєї території, скорочення озброєння та визнання російської, як державної мови.

