FT: новий «мирний план» США вимагає від України скоротити армію удвічі та віддати територію Донбасу Росії

Стів Віткофф і Кирило Дмитрієв. Фото: Getty Images

Новий «мирний план», який розробляли представники Росії та США під час неформальних перемовин у Маямі вимагає від України відмову від частини своєї території, скорочення озброєння та визнання російської, як державної мови.

Про це пише Financial Times, з посиланням на внутрішні джерела. За даними видання, документ уже передали українській стороні, але в Києві його вважають неприйнятним.

Раніше видання Axios вже писало про план з 28 пунктів, який наприкінці минулого місяця обговорювали спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф і російський переговорник Кирило Дмитрієв.

Тепер джерела FT з’ясували, що проєкт цього «мирного плану» передбачає суттєві поступки з боку України, а президента Володимира Зеленського вже нібито закликали погодитися на запропоновані умови.

За інформацією співрозмовників видання, до розробки документа долучалися чинні й колишні російські та американські посадовці, а сам план усе ще доопрацьовується. Цього тижня його передав Києву Стів Віткофф під час зустрічі з секретарем РНБО України Рустемом Умєровим.

За даними FT, план вимагає від України відмовитися від решти Донбасу, включно з територіями, які нині контролює Київ, а також удвічі скоротити чисельність Збройних сил. Крім того, у проєкті пропонують відмову України від ключових видів озброєння та обмеження американської військової допомоги.

Документ також передбачає визнання Україною російської мови другою державною та надання офіційного статусу Російській православній церкві.

Українські посадовці, ознайомлені з документом, нібито заявили, що він відображає максималістські вимоги Кремля та в нинішньому вигляді є неприйнятним для України.

