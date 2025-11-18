  • вівторок

Зеленський заявив, що готується повернутися до перемовин щодо закінчення війни

Україна готується активізувати дипломатичні перемовини та вже має конкретні напрацювання, які планує представити турецькій стороні.

Україна готується активізувати дипломатичні перемовини та вже має конкретні напрацювання, які планує представити турецькій стороні.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, він вирушить до Туреччини після запланованого візиту до Іспанії.

За його словами, Київ готується до активізації перемовин та має конкретні напрацювання, які представить турецькій стороні. Президент підкреслив, що пріоритетом України залишається наближення кінця війни, а також відновлення обмінів і повернення полонених.

Володимир Зеленський також повідомив, що сьогодні, 18 листопада, зустрінеться з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом. Глава держави наголосив, що очікує посилення підтримки з боку Мадрида, адже участь ще однієї потужної країни допоможе прискорити наближення завершення війни.

На четвер Володимир Зеленський доручив підготувати засідання Ставки верховного головнокомандувача. Цього тижня він також проведе зустрічі з урядовцями, керівництвом парламенту та депутатами фракції «Слуга народу». Президент готує низку законодавчих ініціатив і швидких рішень, які, за його словами, є необхідними для держави.

Слід зазначити, раніше заступник МЗС України Сергій Кислиця в інтервʼю The Times заявив, що переговори з Росією припинили через відсутність прогресу.

Також, Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова підтримати мирні ініціативи Європи та президента США Дональда Трампа, однак не ціною територіальних поступок.

Наприкінці вересня віцепрезидент США Джей Ді Венс розповів, що Росія відмовилася від проведення двосторонніх переговорів з Україною, а також від тристороннього формату за участю президента США Дональда Трампа.

