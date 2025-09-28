Росія відмовилася від переговорів з Україною навіть за участю Трампа, — віцепрезидент США Венс

Джей Ді Венс. Фото: vance.senate.gov

Росія відмовилася від проведення двосторонніх переговорів з Україною, а також від тристороннього формату за участю президента США Дональда Трампа.

Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс, повідомляє «МикВісті» з посиланням на «РБК-Україна».

За його словами, ситуація на фронті кардинально змінилася: російська армія зазнає великих втрат і водночас не може похвалитися суттєвими результатами.

— На жаль, за останні кілька тижнів ми бачимо, що росіяни відмовилися від будь-яких двосторонніх зустрічей з українцями. Вони також відмовилися від тристоронніх переговорів, де президент або інший представник адміністрації міг би зустрітися з українцями та росіянами, — зазначив Джей Ді Венс.

Віцепрезидент підкреслив, що Вашингтон від самого початку роботи адміністрації Трампа домагається миру, однак Москва повинна «прокинутися та визнати реальність».

— Багато людей гине. Росії нема чим пишатися. Скільки ще вони готові втратити? Скільки ще людей готові вбити заради дуже невеликої, якщо взагалі хоч якоїсь, військової переваги? Сподіваюся, відповідь — небагато, — наголосив він.

Він додав, що США й надалі працюватимуть над досягненням миру та очікують, що Росія змінить свою позицію.

Нагадаємо, раніше Лавров заявив про домовленість із Рубіо щодо нових консультацій між Росією та США.