 Найбільше родовище літію 'Добра' в Україні дістанеться інвесторам, пов'язаним з Трампом

  • пʼятниця

    9 січня, 2026

  • -1.2°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 9 січня , 2026 пʼятниця

  • Миколаїв • -1.2° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Найбільше родовище літію в Україні може дістатися інвесторам, пов’язаним з Трампом, — NYT

Літієве родовище, ділянка Добра. Фото: Суспільне КропивницькийЛітієве родовище, ділянка Добра. Фото: Суспільне Кропивницький

Переможцем конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції щодо розробки найбільшого літієвого родовища в Україні став консорціум на чолі з ірландською компанією TechMet, який має зв’язки з оточенням президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на двох членів конкурсної комісії.

Родовище «Добра», що на Кіровоградщині, є одним із найбільших в Україні. Літій вважається стратегічно важливою сировиною, оскільки широко використовується у виробництві електричних акумуляторів та інших сучасних технологій.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

За даними видання, рішення конкурсної комісії ще потребує офіційного затвердження Кабінетом Міністрів України, однак угоду фактично вже узгодили.

The New York Times звертає увагу, що консорціум-переможець має тісні зв’язки з оточенням Дональда Трампа. Зокрема, до його складу входить Рональд Лаудер — спадкоємець косметичної корпорації Estée Lauder, давній знайомий і друг президента США, а також донор Республіканської партії США. Крім того, найбільшим акціонером TechMet є Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку (DFC).

Умови конкурсу передбачали мінімальний обсяг інвестицій у розмірі 179 мільйонів доларів США. За словами одного з членів конкурсної комісії, пропозиція консорціуму TechMet суттєво перевищувала встановлений мінімум.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США виділить додаткові кошти на проведення геологічної розвідки українських надр, щоб отримати більш точну інформацію про запаси корисних копалин.

Перед цим міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скотт Бессент підписали угоду між двома країнами ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови.

Останні новини про: США

У США готують нові санкції проти РФ: Трамп схвалив ініціативу сенаторів
Посольство США в Україні попередило про можливі повітряні атаки
Трамп заявив, що США можуть взяти участь у гарантіях безпеки для України
Реклама
Читайте також:
новини
Підрозділи віцемерів Коренєва та Андрієнка найгірше виконали бюджет Миколаєва: невикористано понад ₴300 млн

Катерина Середа
новини
«Епідемічного порогу немає», — у міськздоров’ї Миколаєва пояснили, чому через негоду не вводять дистанційне навчання

Анна Гакман
новини
На Миколаївщині через негоду за добу висипали близько 200 тонн солі на дороги

Анна Гакман
новини
У Миколаєві поки не планують запроваджувати дистанційне навчання через негоду

Аліна Квітко
новини
Президент призначив керівників чотирьох областей: що про них відомо

Світлана Іванченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: США

Трамп заявив, що США можуть взяти участь у гарантіях безпеки для України
Посольство США в Україні попередило про можливі повітряні атаки
У США готують нові санкції проти РФ: Трамп схвалив ініціативу сенаторів

Підрозділи віцемерів Коренєва та Андрієнка найгірше виконали бюджет Миколаєва: невикористано понад ₴300 млн

У Миколаївському районі завтра без світла залишиться понад 4 тисячі споживачів, — Кім

1 година тому

Від 6 до 10 годин без світла: якими будуть графіки відключень електроенергії на Миколаївщині 10 січня

Ірина Олехнович

Головне сьогодні