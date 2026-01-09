Найбільше родовище літію в Україні може дістатися інвесторам, пов’язаним з Трампом, — NYT

Літієве родовище, ділянка Добра. Фото: Суспільне Кропивницький

Переможцем конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції щодо розробки найбільшого літієвого родовища в Україні став консорціум на чолі з ірландською компанією TechMet, який має зв’язки з оточенням президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на двох членів конкурсної комісії.

Родовище «Добра», що на Кіровоградщині, є одним із найбільших в Україні. Літій вважається стратегічно важливою сировиною, оскільки широко використовується у виробництві електричних акумуляторів та інших сучасних технологій.

За даними видання, рішення конкурсної комісії ще потребує офіційного затвердження Кабінетом Міністрів України, однак угоду фактично вже узгодили.

The New York Times звертає увагу, що консорціум-переможець має тісні зв’язки з оточенням Дональда Трампа. Зокрема, до його складу входить Рональд Лаудер — спадкоємець косметичної корпорації Estée Lauder, давній знайомий і друг президента США, а також донор Республіканської партії США. Крім того, найбільшим акціонером TechMet є Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку (DFC).

Умови конкурсу передбачали мінімальний обсяг інвестицій у розмірі 179 мільйонів доларів США. За словами одного з членів конкурсної комісії, пропозиція консорціуму TechMet суттєво перевищувала встановлений мінімум.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США виділить додаткові кошти на проведення геологічної розвідки українських надр, щоб отримати більш точну інформацію про запаси корисних копалин.

Перед цим міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скотт Бессент підписали угоду між двома країнами ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови.