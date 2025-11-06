  • четвер

Клуб

США виділять додаткові кошти на геологічну розвідку українських надр, — Мінекономіки

США виділять додаткові кошти на геологічну розвідку українських надр. Фото: UnsplashСША виділять додаткові кошти на геологічну розвідку українських надр. Фото: Unsplash

США виділить додаткові кошти на проведення геологічної розвідки українських надр, щоб отримати більш точну інформацію про запаси корисних копалин.

Про це міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев розповів в інтерв’ю українській редакції Forbes.

За його словами, це фінансування надаватиметься у межах окремої програми, яка не повʼязана з роботою україно-американського фонду, який створений після підписання «угоди про надра».

Соболев нагадав, що наразі сума внесків обох сторін у капітал фонду становить 150 мільйонів доларів: з яких 75 мільйонів доларів надає Україна, інші 75 — США.

— За новою програмою бюджет буде більше, — запевнив міністр, але не уточнив конкретну суму.

В той же час він додав, що мета цієї програми — оновлення геологічних даних. Більшість з них зараз датуються 1950-1980 роками.

— Оновлена інформація дозволяє точніше оцінити запаси та визначити найперспективніші ділянки для розробки, — пояснив Олексій Соболев.

Очільник Мінекономіки також зазначив, що Україна також працює над запуском інвестфонду з ЄС, який інвестуватиме у приватні та державні проєкти, отримуючи частку близько 10-20%.

Раніше повідомлялось, що Міжнародна фінансова корпорація розвитку США зробила перший внесок в американсько-український інвестиційний фонд відбудови в розмірі 75 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скотт Бессент підписали угоду між двома країнами ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови.

