Угода про надра: США та Україна зробили перші внески в Інвестиційний фонд відбудови

США та Україна зробили перші внески в Інвестиційний фонд відбудови. Фото: Getty ImagesСША та Україна зробили перші внески в Інвестиційний фонд відбудови. Фото: Getty Images

Міжнародна фінансова корпорація розвитку США зробила перший внесок в Американсько-український інвестиційний фонд відбудови в розмірі 75 мільйонів доларів. Тепер Україна подвоїть цю суму, сформувавши стартовий капітал фонду у 150 мільйонів доларів.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

У фокусі першочергових інвестицій — енергетика, інфраструктура та сфера критичних мінералів. До кінця 2026 року планується реалізувати щонайменше три проєкти.

За словами Свириденко, принцип рівності є ключовим: Україна бере на себе такі ж фінансові зобов’язання, як і США.

— Маємо на меті реалізувати 3 проєкти до кінця 2026 року. Важливо, що Фонд будується на принципі рівності. Україна бере на себе такі самі фінансові зобов’язання, як і американська сторона. Це не лише демонструє нашу відповідальність, але й підкреслює, що ми розглядаємо Фонд як спільний інструмент відновлення і довгострокової співпраці, — додала прем’єр.

Інвестиційний фонд відбудови має на меті фінансування масштабних проєктів, створення сучасних виробництв, робочих місць і впровадження нових технологій. Український уряд також відзначає, що американські інвестиції стануть додатковою гарантією безпеки як для країни, так і для іноземного бізнесу.

Нагадаємо, що міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скотт Бессент підписали угоду між двома країнами ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови.

Київ і Вашингтон домовилися створити Інвестиційний фонд для відбудови України, який залучатиме міжнародні інвестиції. Юлія Свириденко зазначила, що угода передбачає взаємовигідні умови для обох країн.

В свою чергу Скотт Бессент назвав угоду «історичною». Він теж зазначив, що документ «чітко сигналізує» Росії, що адміністрація президента США Дональда Трампа «віддана мирному процесу, зосередженому на вільній, суверенній та процвітаючій Україні в довгостроковій перспективі».

Нещодавно, Україна презентувала делегації США перші родовища для інвестиційних проєктів.

