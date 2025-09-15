Україна презентувала делегації США перші родовища для інвестиційних проєктів

На Кіровоградщині делегація США оглянула титанові та цирконієві родовища. Фото: Олексій Соболев

В Україні делегації із США продемонстрували перші родовища, що можуть стати стартовими проєктами для Інвестиційного фонду відбудови України.

Про це повідомив міністр економіки Олексій Соболев.

За його словами, делегація U.S. International Development Finance Corporation відвідала Кіровоградщину, де оглянула Бирзулівський гірничо-збагачувальний комбінат та Лікарівське родовище. Ці об’єкти розглядають як потенційні для включення до портфеля проєктів Фонду.

«Тут видобувають насамперед титанові руди та планується також видобуток цирконієвих руд в майбутньому. Є й потенційні поклади гафнію — одного з рідкісноземельних металів, який використовують у ядерній енергетиці, аерокосмічній галузі і не тільки», — зазначив міністр.

Він також підкреслив, що Україна є одним із ключових постачальників титану у світі, який має високий попит у США, Європі та Латинській Америці, зокрема в оборонній та високотехнологічній промисловості.

Нагадаємо, що міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скотт Бессент підписали угоду між двома країнами ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови.

Київ і Вашингтон домовилися створити Інвестиційний фонд для відбудови України, який залучатиме міжнародні інвестиції. Юлія Свириденко зазначила, що угода передбачає взаємовигідні умови для обох країн.

В свою чергу Скотт Бессент назвав угоду «історичною». Він теж зазначив, що документ «чітко сигналізує» Росії, що адміністрація президента США Дональда Трампа «віддана мирному процесу, зосередженому на вільній, суверенній та процвітаючій Україні в довгостроковій перспективі».