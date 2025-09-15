Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Україна презентувала делегації США перші родовища для інвестиційних проєктів

На Кіровоградщині делегація США оглянула титанові та цирконієві родовища. Фото: Олексій Соболев

В Україні делегації із США продемонстрували перші родовища, що можуть стати стартовими проєктами для Інвестиційного фонду відбудови України.

Про це повідомив міністр економіки Олексій Соболев.

За його словами, делегація U.S. International Development Finance Corporation відвідала Кіровоградщину, де оглянула Бирзулівський гірничо-збагачувальний комбінат та Лікарівське родовище. Ці об’єкти розглядають як потенційні для включення до портфеля проєктів Фонду.

«Тут видобувають насамперед титанові руди та планується також видобуток цирконієвих руд в майбутньому. Є й потенційні поклади гафнію — одного з рідкісноземельних металів, який використовують у ядерній енергетиці, аерокосмічній галузі і не тільки», — зазначив міністр.

Він також підкреслив, що Україна є одним із ключових постачальників титану у світі, який має високий попит у США, Європі та Латинській Америці, зокрема в оборонній та високотехнологічній промисловості.

На Кіровоградщині делегація США оглянула титанові та цирконієві родовища. Фото: Олексій СоболевНа Кіровоградщині делегація США оглянула титанові та цирконієві родовища. Фото: Олексій Соболев
На Кіровоградщині делегація США оглянула титанові та цирконієві родовища. Фото: Олексій СоболевНа Кіровоградщині делегація США оглянула титанові та цирконієві родовища. Фото: Олексій Соболев
На Кіровоградщині делегація США оглянула титанові та цирконієві родовища. Фото: Олексій СоболевНа Кіровоградщині делегація США оглянула титанові та цирконієві родовища. Фото: Олексій Соболев

Нагадаємо, що міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скотт Бессент підписали угоду між двома країнами ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови.

Київ і Вашингтон домовилися створити Інвестиційний фонд для відбудови України, який залучатиме міжнародні інвестиції. Юлія Свириденко зазначила, що угода передбачає взаємовигідні умови для обох країн.

В свою чергу Скотт Бессент назвав угоду «історичною». Він теж зазначив, що документ «чітко сигналізує» Росії, що адміністрація президента США Дональда Трампа «віддана мирному процесу, зосередженому на вільній, суверенній та процвітаючій Україні в довгостроковій перспективі».

Читайте також:

новини

Молодіжний бюджет у Миколаєві: 10 проєктів отримають до $8 тисяч на реалізацію

Аліна Квітко
новини

Керівник Офісу Посольства Данії розказав про пріоритети підтримки Миколаєва

Ірина Олехнович
новини

Молодь Миколаївщини навчатиметься створювати проєкти та отримають по $5 тис. на їх реалізацію

Аліна Квітко
новини

На День міста у Миколаїв приїхав експремʼєр Франції, якого називають наступником Макрона

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Вітрила Ротарі»: у Миколаєві стартує 12-та Міжнародна Чорноморська регата

Даріна Мельничук
Молодіжний бюджет у Миколаєві: 10 проєктів отримають до $8 тисяч на реалізацію

Керівник Офісу Посольства Данії розказав про пріоритети підтримки Миколаєва

На Миколаївщині планують витратити ₴1,6 млрд на утримання доріг

