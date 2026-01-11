 Обстріл Херсонської області 10 січня

  • неділя

    11 січня, 2026

  • -6.8°
    Слабкий сніг

    Миколаїв

  • 11 січня , 2026 неділя

  • Миколаїв • -6.8° Слабкий сніг

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

За добу під обстрілами 28 населених пунктів Херсонщини, є поранені

Російські обстріли на Херсонщині. Фото: Нацполіція ХерсонщиниРосійські обстріли на Херсонщині. Фото: Нацполіція Херсонщини

Упродовж доби армія Росії обстріляла 28 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок атак поранення дістали двоє людей.

Про це вранці 11 січня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Під вогнем опинилися житлові квартали, соціальна та критична інфраструктура. Пошкоджені дві багатоповерхівки, десять приватних будинків, спецтехніка та автомобілі.

Також, за інформацією начальника міської військової адміністрації Ярослава Шанька, російські війська завдали артилерійських ударів і атакували дронами Херсон, Антонівку, Придніпровське та Садове.

Нещодавно російські війська також обстріляли лікарню в Херсоні. Тоді внаслідок атаки були поранені дві медсестри.

Останні новини про: Війна в Україні

Влада Словаччини підтвердила відмову від військової підтримки України
Вночі на Запоріжжі стався повний блекаут
Парламент готує зміни, які позбавлять відстрочки студентів віком від 25 років
Реклама
Читайте також:
новини
Сєнкевич назвав несправедливим, що Миколаїв не отримує компенсації за неотримані податки, як Харків

Даріна Мельничук
новини
Підрозділи віцемерів Коренєва та Андрієнка найгірше виконали бюджет Миколаєва: невикористано понад ₴300 млн

Катерина Середа
новини
«Епідемічного порогу немає», — у міськздоров’ї Миколаєва пояснили, чому через негоду не вводять дистанційне навчання

Анна Гакман
новини
На Миколаївщині через негоду за добу висипали близько 200 тонн солі на дороги

Анна Гакман
новини
У Миколаєві поки не планують запроваджувати дистанційне навчання через негоду

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Парламент готує зміни, які позбавлять відстрочки студентів віком від 25 років
Вночі на Запоріжжі стався повний блекаут
Влада Словаччини підтвердила відмову від військової підтримки України

Парламент готує зміни, які позбавлять відстрочки студентів віком від 25 років

Світла не буде понад 7 годин: графіки відключення на Миколаївщині 11 січня

В одному із сіл на Миколаївщині після атаки FPV-дрона пошкоджена адмінбудівля підприємства

У Миколаєві та області 11 січня очікується хуртовина