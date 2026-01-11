За добу під обстрілами 28 населених пунктів Херсонщини, є поранені

Російські обстріли на Херсонщині. Фото: Нацполіція Херсонщини

Упродовж доби армія Росії обстріляла 28 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок атак поранення дістали двоє людей.

Про це вранці 11 січня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Під вогнем опинилися житлові квартали, соціальна та критична інфраструктура. Пошкоджені дві багатоповерхівки, десять приватних будинків, спецтехніка та автомобілі.

Також, за інформацією начальника міської військової адміністрації Ярослава Шанька, російські війська завдали артилерійських ударів і атакували дронами Херсон, Антонівку, Придніпровське та Садове.

Нещодавно російські війська також обстріляли лікарню в Херсоні. Тоді внаслідок атаки були поранені дві медсестри.