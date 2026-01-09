Росіяни обстріляли лікарню в Херсоні, поранені дві медсестри
13:42, 09 січня, 2026
Російські війська обстріляли лікарню в Херсоні. Внаслідок атаки поранені дві медпрацівниці.
Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.
За його словами, обстріл стався близько 12:15 у Дніпровському районі. Снаряд пробив стіну одного з відділень медзакладу, пошкодивши приміщення.
Дві медсестри дістали контузії та мінно-вибухові травми. Їх ушпиталили для обстеження та подальшого лікування.
До того ж, за даними МВА, через російський обстріл Херсона приблизно о 13.00 постраждав працівник одного з комунальних підприємств міської ради. 60-річний чоловік ушпиталений з мінно-вибуховою травмою та уламковим пораненням спини.
Нагадаємо, що 8 січня російські війська обстріляли 30 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок чого загинули троє людей, ще 10 — отримали поранення.
