Росіяни обстріляли лікарню в Херсоні, поранені дві медсестри

Російські війська обстріляли лікарню в Херсоні. Внаслідок атаки поранені дві медпрацівниці.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

За його словами, обстріл стався близько 12:15 у Дніпровському районі. Снаряд пробив стіну одного з відділень медзакладу, пошкодивши приміщення.

Дві медсестри дістали контузії та мінно-вибухові травми. Їх ушпиталили для обстеження та подальшого лікування.

До того ж, за даними МВА, через російський обстріл Херсона приблизно о 13.00 постраждав працівник одного з комунальних підприємств міської ради. 60-річний чоловік ушпиталений з мінно-вибуховою травмою та уламковим пораненням спини.

Нагадаємо, що 8 січня російські війська обстріляли 30 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок чого загинули троє людей, ще 10 — отримали поранення.

