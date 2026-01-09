 Обстріл Херсонської області 8 січня

  • пʼятниця

    9 січня, 2026

  • -2.4°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 9 січня , 2026 пʼятниця

  • Миколаїв • -2.4° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Троє людей загинули через обстріли Херсонщини за добу

Російські обстріли на Херсонщині. Фото: Нацполіція ХерсонщиниРосійські обстріли на Херсонщині. Фото: Нацполіція Херсонщини

Упродовж доби російські війська обстріляли 30 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок чого загинули троє людей, ще 10 — отримали поранення.

Про це вранці 9 січня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його даними, серед поранених — двоє дітей. Також пошкоджені газова труба, три багатоповерхові будинки, дев’ять приватних осель, заклад харчування, майстерня та автомобілі.

Нагадаємо, нещодавно війська РФ атакували з дронів пункт видачі гуманітарної допомоги у Дарʼївській громаді Херсонщини. Тоді загинув 64-річний чоловік.

Останні новини про: Війна в Україні

Посольство США в Україні попередило про можливі повітряні атаки
«Переговори» стали словом 2025 року за версією словника сучасної української мови «Мислово»
Масований обстріл Києва: четверо загиблих, десятки поранених, пошкоджені критичні обʼєкти
Реклама
Читайте також:
новини
Президент призначив керівників чотирьох областей: що про них відомо

Світлана Іванченко
новини
У Миколаєві через негоду впали дерева: рятувальники працюють щонайменше на п’яти адресах

Анна Гакман
новини
У Миколаєві через негоду аварійні дерева впали на припаркований автомобіль

Світлана Іванченко
новини
Тижнева афіша Миколаєва: куди піти й що подивитися

Марія Хаміцевич
новини
У Первомайську шукають підрядника на реконструкцію магістрального водогону за €3,6 млн

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Масований обстріл Києва: четверо загиблих, десятки поранених, пошкоджені критичні обʼєкти
«Переговори» стали словом 2025 року за версією словника сучасної української мови «Мислово»
Посольство США в Україні попередило про можливі повітряні атаки

Масований обстріл Києва: четверо загиблих, десятки поранених, пошкоджені критичні обʼєкти

У Миколаєві власників авто закликали бути поруч, якщо на машину впало дерево

Світла не буде по 8 годин: графіки відключення на Миколаївщині 9 січня