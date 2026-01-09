Троє людей загинули через обстріли Херсонщини за добу

Російські обстріли на Херсонщині. Фото: Нацполіція Херсонщини

Упродовж доби російські війська обстріляли 30 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок чого загинули троє людей, ще 10 — отримали поранення.

Про це вранці 9 січня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його даними, серед поранених — двоє дітей. Також пошкоджені газова труба, три багатоповерхові будинки, дев’ять приватних осель, заклад харчування, майстерня та автомобілі.

Нагадаємо, нещодавно війська РФ атакували з дронів пункт видачі гуманітарної допомоги у Дарʼївській громаді Херсонщини. Тоді загинув 64-річний чоловік.