Дрони РФ атакували пункт гуманітарної допомоги на Херсонщині: є загиблий і поранені
- Марія Хаміцевич
14:31, 05 січня, 2026
Війська РФ атакували з дронів пункт видачі гуманітарної допомоги у Дарʼївській громаді Херсонщини. Унаслідок удару загинув 64-річний чоловік.
Як повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, росіяни вдарили удару трьома дронами по приміщенню, де місцеві жителі отримували речі першої потреби. Внаслідок атаки також постраждали 79-річна жінка та 71-річний чоловік.
Обох поранених доправили до лікарні у стані середньої тяжкості. Медики діагностували в них вибухові травми та уламкові поранення, постраждалі отримують необхідну допомогу.
Крім того, цього ж дня російські війська обстріляли Херсон. Близько 11:00 під удар потрапила одна з лікарень міста, де поранення дістали 36-річна жінка та 57-річна медична працівниця.
Також вранці, близько 7:20, у Бериславському районі російський дрон атакував 64-річного чоловіка на трасі. Йому надали першу медичну допомогу.
Нагадаємо, що за минулу добу російські війська обстріляли 32 населені пункти Херсонської області. Внаслідок обстрілів поранення отримали троє людей.
