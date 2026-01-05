 Росіяни атакували пункт гуманітарної допомоги на Херсонщині 5 січня

  • понеділок

    5 січня, 2026

  • 0.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 5 січня , 2026 понеділок

  • Миколаїв • 0.6° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Дрони РФ атакували пункт гуманітарної допомоги на Херсонщині: є загиблий і поранені

Росіяни атакували пункт гуманітарної допомоги на Херсонщині. Фото з сайту ukrinform.uaРосіяни атакували пункт гуманітарної допомоги на Херсонщині. Фото з сайту ukrinform.ua

Війська РФ атакували з дронів пункт видачі гуманітарної допомоги у Дарʼївській громаді Херсонщини. Унаслідок удару загинув 64-річний чоловік.

Як повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, росіяни вдарили удару трьома дронами по приміщенню, де місцеві жителі отримували речі першої потреби. Внаслідок атаки також постраждали 79-річна жінка та 71-річний чоловік.

Обох поранених доправили до лікарні у стані середньої тяжкості. Медики діагностували в них вибухові травми та уламкові поранення, постраждалі отримують необхідну допомогу.

Крім того, цього ж дня російські війська обстріляли Херсон. Близько 11:00 під удар потрапила одна з лікарень міста, де поранення дістали 36-річна жінка та 57-річна медична працівниця.

Також вранці, близько 7:20, у Бериславському районі російський дрон атакував 64-річного чоловіка на трасі. Йому надали першу медичну допомогу.

Нагадаємо, що за минулу добу російські війська обстріляли 32 населені пункти Херсонської області. Внаслідок обстрілів поранення отримали троє людей.

Останні новини про: Війна в Україні

Через атаку FPV-дронів на Миколаївщині пошкоджений будинок
Трамп заявив, що не вірить в атаку України на резиденцію Путіна
Обстріли Херсонщини за добу: поранені троє людей
Реклама
Читайте також:
новини
За п’ять років на систему відеоспостереження «Безпечне місто» в Миколаєві витратили ₴60,7 млн

Альона Коханчук
новини
У 2025 році на Миколаївщині відкрили 940 нових підприємств і створили 11 тисяч робочих місць

Анна Гакман
новини
Святковий тиждень у Миколаєві: куди піти та що подивитися

Марія Хаміцевич
новини
У миколаївській «Казці» квитки на зимову ковзанку одні серед найдорожчих в Україні

Ірина Олехнович
новини
Чому миколаївці не користуються укриттями: опитування «МикВісті»

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Обстріли Херсонщини за добу: поранені троє людей
Трамп заявив, що не вірить в атаку України на резиденцію Путіна
Через атаку FPV-дронів на Миколаївщині пошкоджений будинок

У Вознесенську хочуть закрити дитсадок через відсутність укриття

За п’ять років на систему відеоспостереження «Безпечне місто» в Миколаєві витратили ₴60,7 млн

2 години тому

У Миколаївській області світло вимикатимуть до 7 годин: графіки по чергах

Аліна Квітко

Головне сьогодні