Обстріли Херсонщини за добу: поранені троє людей
9:05, 05 січня, 2026
Російські війська впродовж доби обстріляли 32 населені пункти Херсонської області, є поранені та руйнування.
Про це вранці 5 січня повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
За його словами, росіяни застосували дрони, авіацію та артилерію. Пошкоджені автозаправна станція, газопровід, автомобіль, шість багатоповерхових і сім приватних будинків. Унаслідок обстрілів поранення отримали троє людей.
Нагадаємо, у Херсоні російський дрон атакував автозаправну станцію. Внаслідок удару на території АЗС загорівся газовий модуль та легковий автомобіль.
