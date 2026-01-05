Обстріли Херсонщини за добу: поранені троє людей

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: поліція Херсонської області

Російські війська впродовж доби обстріляли 32 населені пункти Херсонської області, є поранені та руйнування.

Про це вранці 5 січня повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, росіяни застосували дрони, авіацію та артилерію. Пошкоджені автозаправна станція, газопровід, автомобіль, шість багатоповерхових і сім приватних будинків. Унаслідок обстрілів поранення отримали троє людей.

Нагадаємо, у Херсоні російський дрон атакував автозаправну станцію. Внаслідок удару на території АЗС загорівся газовий модуль та легковий автомобіль.