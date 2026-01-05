 Обстріл Херсонської області 4 січня

  • понеділок

    5 січня, 2026

  • -0.4°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 5 січня , 2026 понеділок

  • Миколаїв • -0.4° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Обстріли Херсонщини за добу: поранені троє людей

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: поліція Херсонської областіНаслідки обстрілу Херсонщини. Фото: поліція Херсонської області

Російські війська впродовж доби обстріляли 32 населені пункти Херсонської області, є поранені та руйнування.

Про це вранці 5 січня повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, росіяни застосували дрони, авіацію та артилерію. Пошкоджені автозаправна станція, газопровід, автомобіль, шість багатоповерхових і сім приватних будинків. Унаслідок обстрілів поранення отримали троє людей.

Нагадаємо, у Херсоні російський дрон атакував автозаправну станцію. Внаслідок удару на території АЗС загорівся газовий модуль та легковий автомобіль.

Останні новини про: Війна в Україні

Російський дрон атакував автозаправку в Херсоні
Через атаку FPV-дронів на Миколаївщині пошкоджений будинок
Трамп заявив, що не вірить в атаку України на резиденцію Путіна
Реклама
Читайте також:
новини
За п’ять років на будівництво системи відеоспостереження «Безпечне місто» в Миколаєві витратили ₴60,7 млн

Альона Коханчук
новини
У 2025 році на Миколаївщині відкрили 940 нових підприємств і створили 11 тисяч робочих місць

Анна Гакман
новини
Святковий тиждень у Миколаєві: куди піти та що подивитися

Марія Хаміцевич
новини
У миколаївській «Казці» квитки на зимову ковзанку одні серед найдорожчих в Україні

Ірина Олехнович
новини
Чому миколаївці не користуються укриттями: опитування «МикВісті»

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Трамп заявив, що не вірить в атаку України на резиденцію Путіна
Через атаку FPV-дронів на Миколаївщині пошкоджений будинок
Російський дрон атакував автозаправку в Херсоні

За п’ять років на будівництво системи відеоспостереження «Безпечне місто» в Миколаєві витратили ₴60,7 млн

У Миколаївській області світло вимикатимуть до 7 годин: графіки по чергах

Через атаку FPV-дронів на Миколаївщині пошкоджений будинок