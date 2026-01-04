Російський дрон атакував автозаправку в Херсоні

Дрон окупантів вдарив по АЗС у Херсоні. Фото: ДСНС Херсонської області

У Херсоні російський дрон атакував автозаправну станцію.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України в Херсонській області.

Внаслідок удару на території АЗС загорівся газовий модуль та легковий автомобіль. На місце прибули рятувальники, які розпочали гасіння пожежі. Роботи ускладнювалися постійною активністю ворожих безпілотників у небі.

За попередніми даними, серед цивільного населення постраждалих немає.

Нагадаємо, що у суботу, 3 січня, в Херсоні через російські атаки загинули дві людини.