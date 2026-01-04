Російський дрон атакував автозаправку в Херсоні
- Аліна Квітко
19:40, 04 січня, 2026
У Херсоні російський дрон атакував автозаправну станцію.
Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України в Херсонській області.
Внаслідок удару на території АЗС загорівся газовий модуль та легковий автомобіль. На місце прибули рятувальники, які розпочали гасіння пожежі. Роботи ускладнювалися постійною активністю ворожих безпілотників у небі.
За попередніми даними, серед цивільного населення постраждалих немає.
Нагадаємо, що у суботу, 3 січня, в Херсоні через російські атаки загинули дві людини.
