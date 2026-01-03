Через російські атаки по Херсону загинули 2 людини

У Херсоні через російські атаки загинуло 2 людини. Ілюстративне фото: Херсонська ОВА

У суботу, 3 січня, в Херсоні через російські атаки загинули дві людини.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, зранку російські війська завдали ударів по Дніпровському району міста.

— Зранку росіяни вбили двох людей у Херсоні. Внаслідок ворожих ударів по Дніпровському району міста поранення, несумісні з життям, дістали чоловік та жінка. Їх особи нині встановлюють, — зазначив Олександр Прокудін.

Крім того, за даними ОВА, протягом минулої доби через російські удари в області загинули ще дві людини, ще двоє дістали поранення.

Під дроновими атаками, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували понад 25 населених пунктів Херсонської області, зокрема місто Херсон.

Російські військові били по критичній і соціальній інфраструктурі, а також по житлових кварталах області. Внаслідок обстрілів пошкоджені три багатоповерхівки, три приватні будинки, стільникову вежу, господарську споруду, кіоск та приватні автомобілі.

Нагадаємо, що у ніч проти 3 січня російські війська масовано атакували Миколаївську область ударними безпілотниками типу Shahed-131/136. Під ударом опинилася критична інфраструктура Миколаївського району.