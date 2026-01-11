Вночі на Запоріжжі стався повний блекаут

Наслідки обстрілу Запорізької області. Фото: Запорізька ОВА

У Запорізькій області вночі стався блекаут — регіон був повністю знеструмлений. Електропостачання згодом відновили.

Про це повідомили «Запоріжжяобленерго» та Запорізька обласна військова адміністрація.

Блекаут стався вночі 11 січня о 02:11. За даними обленерго, без світла залишилися понад 382 тисячі родин. Ситуацію назвали позаштатною, причини наразі не уточнюють.

Близько 04:30 в обласній військовій адміністрації повідомили, що електропостачання почали відновлювати. Наразі воно повністю відновлене.

Також за добу армія Росії завдала 821 удар по 27 населених пунктах Запорізької області. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що впродовж тижня свят, з 29 грудня по 4 січня Міненерго зафіксували понад 100 пошкоджень об’єктів енергетичної інфраструктури України внаслідок російських обстрілів.