Україна і США уклали угоду про надра. Фото: Facebook/Юлія Свириденко

Міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скотт Бессент підписали угоду між двома країнами ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови.

Про це повідомила Юлія Свириденко та Міністерство фінансів США.

Київ і Вашингтон домовилися створити Інвестиційний фонд для відбудови України, який залучатиме міжнародні інвестиції. Юлія Свириденко зазначила, що угода передбачає взаємовигідні умови для обох країн.

«Це Угода в якій США відзначають своє прагнення сприяти досягненню довгострокового миру в Україні і визнають вклад, який Україна зробила у глобальну безпеку, відмовившись від ядерного арсеналу. Угода в якій США відзначають свою відданість питанням української безпеки, відновлення і реконструкції», — наголосила юлія Свириденко.

Також вона назвала ключові положення угоди

Повна власність і контроль залишаються за Україною. Всі ресурси на українській території та в територіальних водах належать Україні. Саме Київ визначає, де і що видобувати.

Рівноправне партнерство. Фонд створюється 50/50, тож жодна зі сторін не матиме переважного голосу.

Національна власність захищена. Угода не передбачає змін у процесах приватизації або управлінні державними компаніями — вони й далі належатимуть Україні. Зокрема, це стосується «Укрнафти» чи «Енергоатому».

Угода не містить згадок про будь-які боргові зобов’язання України перед США.

Документ узгоджується з національним законодавством і не суперечить жодним міжнародним зобов’язанням України, а отже не змінює її євроінтеграційний курс.

Фонд наповнюватиметься доходами лише з нових ліцензій. Йдеться про 50% коштів від нових ліцензій на проєкти у сфері критичних матеріалів та нафти й газу, що надходитимуть до бюджету після створення фонду.

Доходи від уже розпочатих проєктів або заплановані у бюджеті надходження не включаються до фонду.

Законодавчі зміни — лише точкові. Для функціонування фонду передбачено лише внесення змін до бюджетного кодексу. Саму ж Угоду має ратифікувати Верховна Рада.

Фонд підтримується урядом США через агентство DFC, яке допомагатиме залучати інвестиції та технології в Україну від фондів і компаній з різних країн.

Угода надає податкові гарантії. Так, доходи і внески фонду не оподатковуються ні у США, ні в Україні, щоб інвестування дало якнайбільші результати.

В свою чергу міністра фінансів США Скотта Бессента назвав угоду «історичною». Він теж зазначив, що документ «чітко сигналізує» Росії, що адміністрація президента США Дональда Трампа «віддана мирному процесу, зосередженому на вільній, суверенній та процвітаючій Україні в довгостроковій перспективі».

Україна і США уклали угоду про надра. Фото: Facebook/Юлія Свириденко Україна і США уклали угоду про надра. Фото: Facebook/Юлія Свириденко

Угода щодо корисних копалин між Україною та США

Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп заявив, що хотів би укласти угоду, за якою Україна постачатиме США рідкоземельні мінерали, необхідні для виробництва електроніки, в обмін на американську допомогу.

Однак канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив із критикою пропозиції Дональда Трампа надавати Україні військову допомогу в обмін на її корисні копалини.

Згодом президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Україна погодилася надати Вашингтону доступ до рідкісноземельних корисних копалин на суму 500 мільярдів доларів.

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Але слід зазначити, що президент України Володимир Зеленський відмовився підписувати угоду про надання США доступу до рідкісноземельних корисних копалин. У Білому домі таке рішення назвали «недалекоглядним».

Володимир Зеленський заявив, що США можуть розглянути можливість інвестування у видобуток корисних копалин на шельфі Чорного моря, який наразі перебуває під російською окупацією.

Радник президента США з національної безпеки Майк Волц закликав Київ «збавити тон» та підписати угоду про видобуток корисних копалин, яку раніше відхилив президент Володимир Зеленський.

Згодом Адміністрація президента США Дональда Трампа направила Україні оновлений варіант угоди щодо видобутку корисних копалин, у якому враховані частина зауважень Києва. Новий проєкт угоди США про корисні копалини передбачає розподіл доходів з ресурсів на звільнених територіях України.

Також Україна та США ще обговорили деякі питання перед підписанням угоди про корисні копалини.

Тиждень тому країни підписали меморандум, як перший крок до досягнення домовленості про розширення економічного співробітництва, включно з розробкою мінеральних ресурсів в Україні, яке виявилося недосяжним.