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Адміністрація Трампа передала Україні оновлену угоду про видобуток корисних копалин

Білий дім, фото: Getty imagesБілий дім, фото: Getty images

Адміністрація президента США Дональда Трампа направила Україні оновлений варіант угоди щодо видобутку корисних копалин, у якому враховані частина зауважень Києва.

Як повідомляє Axios із посиланням на п’ять джерел з України та США, документ став більш прийнятним для української сторони. Одне з джерел зазначило, що зміни в угоді є «суттєвими покращеннями» та відповідають українському законодавству.

Зокрема, було вилучено пункт, що передбачав розгляд спорів у суді Нью-Йорка.

За даними Axios, деякі помічники президента України Володимира Зеленського рекомендують йому підписати угоду, щоб уникнути подальшої конфронтації з Дональдом Трампом.

Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп заявив, що хотів би укласти угоду, за якою Україна постачатиме США рідкоземельні мінерали, необхідні для виробництва електроніки, в обмін на американську допомогу.

Однак канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив із критикою пропозиції Дональда Трампа надавати Україні військову допомогу в обмін на її корисні копалини.

Згодом президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Україна погодилася надати Вашингтону доступ до рідкісноземельних корисних копалин на суму 500 мільярдів доларів.

Але слід зазначити, що президент України Володимир Зеленський відмовився підписувати угоду про надання США доступу до рідкісноземельних корисних копалин. У Білому домі таке рішення назвали «недалекоглядним».

Володимир Зеленський заявив, що США можуть розглянути можливість інвестування у видобуток корисних копалин на шельфі Чорного моря, який наразі перебуває під російською окупацією.

Однак згодом Дональд Трамп заявив, що має намір відновити угоду з Україною щодо рідкоземельних мінералів.

Радник президента США з національної безпеки Майк Волц закликав Київ «збавити тон» та підписати угоду про видобуток корисних копалин, яку раніше відхилив президент Володимир Зеленський.

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