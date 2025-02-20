Трамп заявив про намір відновити угоду з Україною щодо рідкоземельних мінералів

Дональд Трамп, фото: Julia Demaree Nikhinson/AP Photo

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що має намір відновити угоду з Україною щодо рідкоземельних мінералів.

Він зазначив, що з міністром фінансів Скоттом Бессентом «поводилися досить грубо» під час його візиту до Києва. Українська сторона відхилила запропонований проєкт угоди про видобуток рідкоземельних мінералів, повідомляє CNN.

— Скотт Бессент поїхав туди, і з ним поводилися досить грубо, тому що, по суті, вони сказали йому «ні», а Зеленський спав і не міг зустрітися з ним. Він провів багато годин у поїзді, що є небезпечною поїздкою, і ми говоримо про міністра фінансів. Він поїхав туди, щоб підписати документ, і коли він туди приїхав, він повернувся порожнім. Вони не підписали документ, — заявив Дональд Трамп.

Він наголосив, що планує повернутися до цієї угоди, інакше, за його словами, президент України Володимир Зеленський буде «не надто задоволений». При цьому Дональд Трамп знову закликав до проведення виборів в Україні, незважаючи на воєнний стан.

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Відповідаючи на запитання, чи дійсно він має намір відновити угоду, Дональд Трамп сказав:

— Так, я думаю, що я збираюся воскресити цю угоду, ви знаєте, ми побачимо, що станеться, але я збираюся воскресити її, інакше речі не зроблять його занадто щасливим. І подивіться, настав час виборів, — наголосив він.

Також президент США знову висловив сумніви щодо контролю за американською фінансовою допомогою Україні.

— Я хотів би дізнатися про всі гроші, які ми надсилали в Україну. Де вони? — заявив він.

Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп заявив, що хотів би укласти угоду, за якою Україна постачатиме США рідкоземельні мінерали, необхідні для виробництва електроніки, в обмін на американську допомогу.

Однак канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив із критикою пропозиції Дональда Трампа надавати Україні військову допомогу в обмін на її корисні копалини.

Згодом президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Україна погодилася надати Вашингтону доступ до рідкісноземельних корисних копалин на суму 500 мільярдів доларів.

Але слід зазначити, що президент України Володимир Зеленський відмовився підписувати угоду про надання США доступу до рідкісноземельних корисних копалин. У Білому домі таке рішення назвали «недалекоглядним».

Володимир Зеленський заявив, що США можуть розглянути можливість інвестування у видобуток корисних копалин на шельфі Чорного моря, який наразі перебуває під російською окупацією.