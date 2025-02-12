Зеленський запропонував США інвестувати у видобуток ресурсів на окупованому шельфі Чорного моря

Володимир Зеленський. Архівне фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що США можуть розглянути можливість інвестування у видобуток корисних копалин на шельфі Чорного моря, який наразі перебуває під російською окупацією.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню The Guardian.

Президент підкреслив, що Україна має значні ресурси, зокрема у сфері газо- та нафтовидобутку. Однак значні поклади корисних копалин також знаходяться на окупованому шельфі Чорного моря.

«У нас всередині нашої держави, на території, яку ми контролюємо, є видобуток газу й нафти. Але в нас є шельф у Чорному морі, який зараз під окупацією. Це наша земля, і це великі гроші. Сьогодні це під окупацією російських найманців, російської армії», — сказав президент.

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За його словами, така співпраця може бути вигідною для всіх сторін.

«Нашим партнерам, передусім американському бізнесу. Разом можемо розробляти, разом видобувати й переробляти. Це для нас робочі місця, це доходи для американських компаній, для американців, для українців, для європейців. Ми дуже відкриті, але про це потрібно предметно говорити», — сказав Володимир Зеленський.

Слід зазначити, Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Україна погодилася надати Вашингтону доступ до рідкісноземельних корисних копалин на суму 500 мільярдів доларів.

Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп заявив, що хотів би укласти угоду, за якою Україна постачатиме США рідкоземельні мінерали, необхідні для виробництва електроніки, в обмін на американську допомогу.

Однак канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив із критикою пропозиції Дональда Трампа надавати Україні військову допомогу в обмін на її корисні копалини.