  • середа

    12 лютого, 2025

  • 0.5°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 12 лютого , 2025 середа

  • Миколаїв • 0.5° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Зеленський запропонував США інвестувати у видобуток ресурсів на окупованому шельфі Чорного моря

Володимир Зеленський. Архівне фото: Офіс Президента УкраїниВолодимир Зеленський. Архівне фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що США можуть розглянути можливість інвестування у видобуток корисних копалин на шельфі Чорного моря, який наразі перебуває під російською окупацією.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню The Guardian. 

Президент підкреслив, що Україна має значні ресурси, зокрема у сфері газо- та нафтовидобутку. Однак значні поклади корисних копалин також знаходяться на окупованому шельфі Чорного моря.

«У нас всередині нашої держави, на території, яку ми контролюємо, є видобуток газу й нафти. Але в нас є шельф у Чорному морі, який зараз під окупацією. Це наша земля, і це великі гроші. Сьогодні це під окупацією російських найманців, російської армії», — сказав президент. 

За його словами, така співпраця може бути вигідною для всіх сторін.

«Нашим партнерам, передусім американському бізнесу. Разом можемо розробляти, разом видобувати й переробляти. Це для нас робочі місця, це доходи для американських компаній, для американців, для українців, для європейців. Ми дуже відкриті, але про це потрібно предметно говорити», — сказав Володимир Зеленський.

Слід зазначити, Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Україна погодилася надати Вашингтону доступ до рідкісноземельних корисних копалин на суму 500 мільярдів доларів.

Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп заявив, що хотів би укласти угоду, за якою Україна постачатиме США рідкоземельні мінерали, необхідні для виробництва електроніки, в обмін на американську допомогу.

Однак канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив із критикою пропозиції Дональда Трампа надавати Україні військову допомогу в обмін на її корисні копалини.

Останні новини про: Володимир Зеленський

Цього тижня в Україну приїдуть представники команди Трампа, — Зеленський
Зеленський заявив, що пропонуватиме РФ обміняти Курщину на окуповані території України
«Я насправді не знаю», — Зеленський про своє балотування на наступних виборах
Реклама

Читайте також:

новини

На Миколаївщині за рік з бібліотек вилучили понад 200 тисяч книг, а нових купили 40 тисяч

Аліна Квітко
новини

«Миколаївпастранс» планує запустити автобуси до Казарського

Даріна Мельничук
новини

«Як там може бути така ціна?», — голова бюджетної комісії міськради Миколаєва не вірить, що історичну будівлю можна придбати за ₴3,5 млн

Аліса Мелік-Адамян
новини

Зекономлені на будівництві водогону ₴3 млрд планують витратити на систему очищення у Миколаєві, — Кім

Юлія Бойченко
новини

Кім розказав про перемовини з Південною Кореєю щодо розширення траси Миколаїв — Одеса

Аліна Квітко

Останні новини про: Володимир Зеленський

«Я насправді не знаю», — Зеленський про своє балотування на наступних виборах
Зеленський заявив, що пропонуватиме РФ обміняти Курщину на окуповані території України
Цього тижня в Україну приїдуть представники команди Трампа, — Зеленський

«Як там може бути така ціна?», — голова бюджетної комісії міськради Миколаєва не вірить, що історичну будівлю можна придбати за ₴3,5 млн

У СБУ заявили про затримання російського агента у своїх лавах

2 години тому

Зекономлені на будівництві водогону ₴3 млрд планують витратити на систему очищення у Миколаєві, — Кім

Головне сьогодні