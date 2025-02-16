Зеленський відмовився підписувати угоду з США щодо рідкоземельних мінералів: Речник Ради нацбезпеки Білого дому назвав це рішення «недалекоглядним»

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський відмовився підписувати угоду про надання США доступу до рідкісноземельних корисних копалин. У Білому домі таке рішення назвали «недалекоглядним».

Про це повідомляє АР.

Як повідомляє видання, Володимир Зеленський вважає, що запропонований документ не враховував інтереси України та не містив конкретних гарантій безпеки.

«Я не дав міністрам підписати відповідну угоду, тому що, на мій погляд, вона не готова захищати нас, наші інтереси», — заявив Зеленський.

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Своєю чергою, речник Ради національної безпеки Білого дому Брайан Г’юз розкритикував рішення президента, назвавши його «недалекоглядним» щодо можливості, яку запропонувала адміністрація Трампа.

За словами Г’юза, угода про доступ до корисних копалин могла б дозволити американським платникам податків частково компенсувати кошти, спрямовані на підтримку України, а також сприяти розвитку української економіки.

Мирні переговори

Раніше Дональд Трамп заявляв, що США ведуть конструктивні переговори щодо повномасштабної війни з Україною та Російською Федерацією. Зокрема він висловив сподівання щодо найскорішого досягнення домовленостей.

Також він стверджував, що Вашингтон вже досяг певного прогресу в переговорах щодо припинення війни між Росією та Україною.

Крім цього, Дональд Трамп вказав, що його адміністрація вже провела обговорення з Москвою, але не уточнив, хто брав участь у такому діалозі. Також Трамп під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським жодного разу не сказав, що Європі потрібне місце за столом переговорів щодо України.

Раніше Володимир Зеленський наголосив, що переговори між Сполученими Штатами та Росією про припинення війни без участі Києва становлять загрозу для всіх.

Також Володимир Зеленський зазначив, що готовий сісти за стіл переговорів з лідером Кремля Володимиром Путіним заради миру, незважаючи на своє вороже ставлення. Він також додав, що не бачить у Трампа готового мирного плану, але передав йому свою готовність до переговорів.

Однак президент Росії Володимир Путін заявив, що готовий «виділити людей» для переговорів з Україною щодо припинення війни. Водночас він назвав будь-які такі перемовини «нелегітимними».