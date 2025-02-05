Трамп заявив, що США ведуть «дуже конструктивні» переговори з Україною та Росією щодо війни

Дональд Трамп, скриншот з відео

Сполучені Штати Америки ведуть конструктивні переговори щодо повномасштабної війни з Україною та Російською Федерацією.

Про це сказав голова Білого дому Дональд Трамп під час спільної пресконференції з керівником ізраїльського уряду Біньяміном Нетаньяху.

— У нас йдуть дуже хороші переговори, дуже конструктивні переговори щодо України. І ми ведемо переговори з російським та українським керівництвом, — заявив Донадьд Трамп.

Зокрема він висловив сподівання щодо найскорішого досягнення домовленостей.

Реклама

Слід зазначити, що на питання журналіста, чи буде Дональд Трамп вимагати у очільника Кремля Володимира Путіна залишити територію України, яка наразі знаходиться в окупації, американський президент не відповів.

Раніше Володимир Зеленський наголосив, що переговори між Сполученими Штатами та Росією про припинення війни без участі Києва становлять загрозу для всіх.

Крім цього, Дональд Трамп вказав, що його адміністрація вже провела обговорення з Москвою, але не уточнив, хто брав участь у такому діалозі.

Однак президент Росії Володимир Путін заявив, що готовий «виділити людей» для переговорів з Україною щодо припинення війни. Водночас він назвав будь-які такі перемовини «нелегітимними».

Нагадаємо, що Володимир Зеленський заявив, що готовий сісти за стіл переговорів з лідером Кремля Володимиром Путіним заради миру, незважаючи на своє вороже ставлення.