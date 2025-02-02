Зеленський вважає переговори між США та Росією без України «дуже небезпечними»

Президент України Володимир Зеленський Фото: Getty Images

Переговори між Сполученими Штатами та Росією про припинення війни без участі Києва становлять загрозу для всіх,

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Associated Press.

Раніше Дональд Трамп вказав, що його адміністрація вже провела обговорення з Москвою, але не уточнив, хто брав участь у такому діалозі.

«У них можуть бути свої власні стосунки, але говорити про Україну без нас – небезпечно для всіх», — сказав Володимир Зеленський.

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Володимир Зеленський додав, що його команда підтримує контакт із оточенням Дональда Трампа, і найближчим часом очікуються особисті зустрічі для обговорення деталей. Раніше запланований на січень візит спеціального посланця Дональда Трампа з питань України Кіта Келлога до Києва був відкладений із юридичних причин.

Володимир Зеленський вважає, що будь-які угоди з Росією повинні бути підкріплені гарантіями безпеки від союзників України. Президент знову підкреслив, що вступ України до НАТО залишається його пріоритетом, назвавши це «найдешевшим варіантом» безпеки, вигідним також для США.

Також Володимир Зеленський заявив, що Росія не зацікавлена в переговорах про припинення вогню і не готова до поступок, оскільки вважає це ознакою поразки. За його словами, 800-тисячна армія України стала б бонусом для НАТО, особливо якщо Дональд Трамп намагатиметься повернути додому американські війська, розміщені за кордоном.

Володимир Зеленський вважає, що Дональд Трамп міг би змусити Володимира Путіна сісти за стіл переговорів, посиливши санкції проти російської енергетики та банківського сектора, а також продовживши військову підтримку Києва.

Раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що готовий «виділити людей» для переговорів з Україною щодо припинення війни. Водночас він назвав будь-які такі перемовини «нелегітимними».