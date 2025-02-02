  • неділя

    2 лютого, 2025

  • 3.5°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 2 лютого , 2025 неділя

  • Миколаїв • 3.5° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Зеленський вважає переговори між США та Росією без України «дуже небезпечними»

Президент України Володимир Зеленський Фото: Getty ImagesПрезидент України Володимир Зеленський Фото: Getty Images

Переговори між Сполученими Штатами та Росією про припинення війни без участі Києва становлять загрозу для всіх,

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Associated Press.

Раніше Дональд Трамп вказав, що його адміністрація вже провела обговорення з Москвою, але не уточнив, хто брав участь у такому діалозі.

«У них можуть бути свої власні стосунки, але говорити про Україну без нас – небезпечно для всіх», — сказав Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський додав, що його команда підтримує контакт із оточенням Дональда Трампа, і найближчим часом очікуються особисті зустрічі для обговорення деталей. Раніше запланований на січень візит спеціального посланця Дональда Трампа з питань України Кіта Келлога до Києва був відкладений із юридичних причин.

Володимир Зеленський вважає, що будь-які угоди з Росією повинні бути підкріплені гарантіями безпеки від союзників України. Президент знову підкреслив, що вступ України до НАТО залишається його пріоритетом, назвавши це «найдешевшим варіантом» безпеки, вигідним також для США.

Також Володимир Зеленський заявив, що Росія не зацікавлена в переговорах про припинення вогню і не готова до поступок, оскільки вважає це ознакою поразки. За його словами, 800-тисячна армія України стала б бонусом для НАТО, особливо якщо Дональд Трамп намагатиметься повернути додому американські війська, розміщені за кордоном.

Володимир Зеленський вважає, що Дональд Трамп міг би змусити Володимира Путіна сісти за стіл переговорів, посиливши санкції проти російської енергетики та банківського сектора, а також продовживши військову підтримку Києва.

Раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що готовий «виділити людей» для переговорів з Україною щодо припинення війни. Водночас він назвав будь-які такі перемовини «нелегітимними».

Останні новини про: Володимир Зеленський

Гарантій безпеки без США буде недостатньо. Путін не боїться Європу, — Зеленський
Авіакатастрофа у Вашингтоні: з ріки Потомак витягнули вже 19 тіл
Зеленський нагородив посмертно орденом «Золота Зірка» миколаївського лейтенанта Білоуса
Реклама

Читайте також:

новини

Ще сім громад Миколаївщини з негазифікованими будинками платитимуть менше за електроенергію

Аліна Квітко
новини

За минулий рік на Миколаївщині смертність перевищила народжуваність у 3,5 рази

Аліна Квітко
новини

В мерії Миколаєва планують спрямовувати кошти від паркування на підтримку армії

Аліна Квітко
новини

Миколаївський глиноземний завод продає майже 7 тонн алюмінію за ₴13,8 млн

Аліна Квітко
новини

Депутати продовжили термін програми з регуляції безпритульних тварин у Миколаєві на 2025 рік

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Володимир Зеленський

Зеленський нагородив посмертно орденом «Золота Зірка» миколаївського лейтенанта Білоуса
Авіакатастрофа у Вашингтоні: з ріки Потомак витягнули вже 19 тіл
Гарантій безпеки без США буде недостатньо. Путін не боїться Європу, — Зеленський

У Google Maps оновили супутникові знімки Каховської ГЕС та водосховища

Шматки бетону можуть впасти на голову: миколаївці просять відремонтувати колони на вході у містечко «Казка»

6 годин тому

ЮНЕСКО засудило ракетний обстріл історичного центру Одеси

Аліна Квітко

Головне сьогодні