Зеленський в Мюнхені натякнув, що Трампу не потрібна Європа за столом перемовин

Президент України на Мюнхенській конференції з безпеки. Фото: securityconference

Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським жодного разу не сказав, що Європі потрібне місце за столом переговорів щодо України.

Про це він заявив під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.

— Кілька днів тому Дональд Трамп сказав мені про його розмову з Путіним. Він ні разу не згадав, що Америка потребує Європи за столом (переговорів – прим.). Це багато каже. Старі дні закінчились, коли Америка підтримувала Європу, тому що так було завжди, – сказав Володимир Зеленський.

Він також заявив, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не прийматиме жодних мирних угод, укладених поза її спиною.

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Володимир Зеленський наголосив, що Росія намагається маніпулювати міжнародною політикою, прагнучи уникнути участі Європи у переговорах і вести їх без її залучення.

— Україна ніколи не прийме угод, укладених поза нашими спинами, без нашого залучення. І те саме правило повинно застосовуватися до всієї Європи. Жодних рішень про Україну без України, жодних рішень про Європу без Європи. Європа повинна мати місце за столом, коли рішення про Європу ухвалюватимуться. Все інше – це нуль. Якщо ми не допущені до переговорів про наше власне майбутнє, ми всі програємо, – сказав він.

Він також наголосив на тому, що дії Путіна є частиною його стратегії, намагаючись створити двосторонні угоди між Росією та Америкою, обминаючи інтереси інших країн.

— Подивіться, що Путін намагається зробити. Це його гра. Путін хоче переговори один на один з Америкою. Так само як перед війною, коли вони зустрілися в Швейцарії та виглядало так, ніби вони формують світ. Далі Путін намагатиметься залучити президента США, щоб він стояв на Червоній площі 9 травня цього року. Але не як поважного лідера, а як учасника його спектаклю. Нам цього не потрібно. Нам потрібен справжній успіх, справжній мир, – сказав він.

Мирні переговори

Раніше Дональд Трамп заявляв, що США ведуть конструктивні переговори щодо повномасштабної війни з Україною та Російською Федерацією. Зокрема він висловив сподівання щодо найскорішого досягнення домовленостей.

Також він стверджував, що Вашингтон вже досяг певного прогресу в переговорах щодо припинення війни між Росією та Україною.

Крім цього, Дональд Трамп вказав, що його адміністрація вже провела обговорення з Москвою, але не уточнив, хто брав участь у такому діалозі.

Раніше Володимир Зеленський наголосив, що переговори між Сполученими Штатами та Росією про припинення війни без участі Києва становлять загрозу для всіх.

Також Володимир Зеленський зазначив, що готовий сісти за стіл переговорів з лідером Кремля Володимиром Путіним заради миру, незважаючи на своє вороже ставлення. Він також додав, що не бачить у Трампа готового мирного плану, але передав йому свою готовність до переговорів.

Однак президент Росії Володимир Путін заявив, що готовий «виділити людей» для переговорів з Україною щодо припинення війни. Водночас він назвав будь-які такі перемовини «нелегітимними».