Президент України заявив, що не бачить у Трампа готового мирного плану, але передав йому свою готовність до переговорів

Володимир Зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі не бачить у США готового плану врегулювання війни.

Про це він сказав на пресконференції перед початком Мюнхенської безпекової конференції.

За його словами, він передав Дональду Трампу, що готовий у будь-який момент обговорити можливі варіанти припинення війни, включно з питаннями гарантій безпеки та членства України в НАТО. Зеленський наголосив, що Україна хоче діяти відповідно до міжнародного права, щоб унеможливити повторення агресії Росії.

— Я не бачу, що є готовий план у Сполучених Штатів. Я вважаю, що це дуже важливо. Я передав президенту Трампу, що я готовий у будь-який момент. І нічого не потрібно для цього, я все знаю. Ми готові в будь-який момент реально говорити. Ми розуміємо географію своєї держави, ми бачимо, де найбільші ризики. Ми готові говорити про все — від контингенту до гарантій безпеки, до НАТО... Або нас у НАТО, або НАТО у нас. Ми готові до будь-якої конструкції, щоб зупинити Путіна. Ми відкриті, але ми хочемо діяти згідно з міжнародним правом, згідно з законом і задля превенції повернення жахів для всього світу, — наголосив Володимир Зеленський.

Реклама

Мирні переговори

Раніше Дональд Трамп заявляв, що США ведуть конструктивні переговори щодо повномасштабної війни з Україною та Російською Федерацією. Зокрема він висловив сподівання щодо найскорішого досягнення домовленостей.

Також він стверджував, що Вашингтон вже досяг певного прогресу в переговорах щодо припинення війни між Росією та Україною.

Крім цього, Дональд Трамп вказав, що його адміністрація вже провела обговорення з Москвою, але не уточнив, хто брав участь у такому діалозі.

Раніше Володимир Зеленський наголосив, що переговори між Сполученими Штатами та Росією про припинення війни без участі Києва становлять загрозу для всіх.

Також Володимир Зеленський зазначив, що готовий сісти за стіл переговорів з лідером Кремля Володимиром Путіним заради миру, незважаючи на своє вороже ставлення.

Однак президент Росії Володимир Путін заявив, що готовий «виділити людей» для переговорів з Україною щодо припинення війни. Водночас він назвав будь-які такі перемовини «нелегітимними».