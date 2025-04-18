Україна та США підписали меморандум про корисні копалини

Україна та США підписали меморандум. Фото: Facebook/Юлія Свириденко

Україна і США підписали меморандум, спрямований на співпрацю у сфері корисних копалин. Цей документ засвідчує намір фіналізувати й укласти угоду про надра.

Про це повідомила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, угода про корисні копалини відкриватиме можливості для значних інвестицій, модернізації інфраструктури та взаємовигідного партнерства України та США.

«Сьогодні зробили крок до спільної зі США Угоди про економічне партнерство. Україна і Сполучені Штати Америки підписали Меморандум, який засвідчує конструктивну спільну роботу наших команд і намір фіналізувати й укласти угоду, яка буде вигідна обом нашим народам», — зазначила вона.

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Вона зазначила, що наразі готують створити Фонд інвестицій у відбудову України.

«Відповідна угода відкриватиме можливості для значних інвестицій, модернізації інфраструктури та взаємовигідного партнерства України та Сполучених Штатів саме з такою метою команди працюють над документом. Важливо, що ми підтверджуємо нашими домовленостями прагнення Американського народу інвестувати разом з Українським народом у вільну, суверенну та безпечну Україну. Попереду — фіналізація тексту Угоди та її підписання. А далі — ратифікація парламентами. Дякую нашим технічним командам український та американській — за професійну, конструктивну та швидку роботу», — написала Юлія Свириденко.

Угода щодо корисних копалин між Україною та США

Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп заявив, що хотів би укласти угоду, за якою Україна постачатиме США рідкоземельні мінерали, необхідні для виробництва електроніки, в обмін на американську допомогу.

Однак канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив із критикою пропозиції Дональда Трампа надавати Україні військову допомогу в обмін на її корисні копалини.

Згодом президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Україна погодилася надати Вашингтону доступ до рідкісноземельних корисних копалин на суму 500 мільярдів доларів.

Але слід зазначити, що президент України Володимир Зеленський відмовився підписувати угоду про надання США доступу до рідкісноземельних корисних копалин. У Білому домі таке рішення назвали «недалекоглядним».

Володимир Зеленський заявив, що США можуть розглянути можливість інвестування у видобуток корисних копалин на шельфі Чорного моря, який наразі перебуває під російською окупацією.

Радник президента США з національної безпеки Майк Волц закликав Київ «збавити тон» та підписати угоду про видобуток корисних копалин, яку раніше відхилив президент Володимир Зеленський.

Згодом Адміністрація президента США Дональда Трампа направила Україні оновлений варіант угоди щодо видобутку корисних копалин, у якому враховані частина зауважень Києва. Новий проєкт угоди США про корисні копалини передбачає розподіл доходів з ресурсів на звільнених територіях України.