Трамп: Україна та США «достатньо близько» у підписанні угоди про копалини

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон і Київ перебувають на фінальному етапі переговорів щодо угоди про копалини.

Про це він заявив під час зустрічі із журналістами 21 лютого.

«Я думаю, що ми вже достатньо близько до цього», — зауважив Дональд Трамп у відповідь на запитання журналіста щодо підписання угоди з Україною про корисні копалини.

Він також попередив, що Київ може зіткнутися з труднощами, якщо не погодиться на домовленість, і наголосив, що США мають намір повернути свої вкладені кошти. За його словами цю угоду мав підписати ще Джо Байден.

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«Ми повернемо свої гроші. Вона (угода — прим. ред.) повинна була бути підписана задовго до того, як ми почали діяти. Її повинен був підписати Байден», — додав він.

Слід зазначити, президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні підтвердив, що команди України та США продовжують роботу над угодою. Він висловив сподівання на «справедливий результат».

В той же час Reuters, із посиланням на три обізнані джерела пише, що американські перемовники розглядають можливість відключення України від системи супутникового інтернету Starlink, якщо Київ не погодиться на умови Вашингтона.

Раніше повідомлялось, що адміністрація президента США Дональда Трампа направила Україні оновлений варіант угоди щодо видобутку корисних копалин, у якому враховані частина зауважень Києва.

Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп заявив, що хотів би укласти угоду, за якою Україна постачатиме США рідкоземельні мінерали, необхідні для виробництва електроніки, в обмін на американську допомогу.

Однак канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив із критикою пропозиції Дональда Трампа надавати Україні військову допомогу в обмін на її корисні копалини.

Згодом президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Україна погодилася надати Вашингтону доступ до рідкісноземельних корисних копалин на суму 500 мільярдів доларів.

Але слід зазначити, що президент України Володимир Зеленський відмовився підписувати угоду про надання США доступу до рідкісноземельних корисних копалин. У Білому домі таке рішення назвали «недалекоглядним».

Володимир Зеленський заявив, що США можуть розглянути можливість інвестування у видобуток корисних копалин на шельфі Чорного моря, який наразі перебуває під російською окупацією.

Однак згодом Дональд Трамп заявив, що має намір відновити угоду з Україною щодо рідкоземельних мінералів.

Радник президента США з національної безпеки Майк Волц закликав Київ «збавити тон» та підписати угоду про видобуток корисних копалин, яку раніше відхилив президент Володимир Зеленський.