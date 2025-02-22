У новій редакції угоди про копалини є положення про доходи з окупованих територій у разі їх звільнення — NYT

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: DW

Новий проєкт угоди США про корисні копалини передбачає розподіл доходів з ресурсів на звільнених територіях України.

Про це повідомляє видання The New York Times, з посиланням на новий варіант документа.

Зазначається, що 66% доходів від корисних копалин на деокупованих територіях спрямовуватимуться у спеціальний фонд. В якому США отримають 100-відсоткову фінансову частку. Україна має вносити кошти до цього фонду, поки його обсяг не досягне 500 мільярдів доларів.

Згідно з даних видання, Вашингтон пропонує Україні відмовитися від половини доходів від видобутку мінералів, газу та нафти, а також від частини прибутків з портів та іншої інфраструктури. Такі умови містилися і в попередньому варіанті угоди від 14 лютого.

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Крім того, в оновленому проєкті йдеться про те, що США можуть реінвестувати частину доходів у повоєнну відбудову України, зокрема шляхом вкладення коштів у розвиток надр та інфраструктури країни.

Раніше повідомлялось, що адміністрація президента США Дональда Трампа направила Україні оновлений варіант угоди щодо видобутку корисних копалин, у якому враховані частина зауважень Києва.

Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп заявив, що хотів би укласти угоду, за якою Україна постачатиме США рідкоземельні мінерали, необхідні для виробництва електроніки, в обмін на американську допомогу.

Однак канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив із критикою пропозиції Дональда Трампа надавати Україні військову допомогу в обмін на її корисні копалини.

Згодом президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Україна погодилася надати Вашингтону доступ до рідкісноземельних корисних копалин на суму 500 мільярдів доларів.

Але слід зазначити, що президент України Володимир Зеленський відмовився підписувати угоду про надання США доступу до рідкісноземельних корисних копалин. У Білому домі таке рішення назвали «недалекоглядним».

Володимир Зеленський заявив, що США можуть розглянути можливість інвестування у видобуток корисних копалин на шельфі Чорного моря, який наразі перебуває під російською окупацією.

Однак згодом Дональд Трамп заявив, що має намір відновити угоду з Україною щодо рідкоземельних мінералів.

Радник президента США з національної безпеки Майк Волц закликав Київ «збавити тон» та підписати угоду про видобуток корисних копалин, яку раніше відхилив президент Володимир Зеленський.