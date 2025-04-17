Україна і США сьогодні можуть підписати меморандум про наміри щодо мінеральної угоди, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський повідомив, що вже сьогодні Україна може підписати з США меморандум про наміри щодо майбутньої мінеральної угоди.

Як він повідомив під час брифінгу, технічні переговори з американською стороною пройшли успішно.

— Ви знаєте, що ми всі працювали серйозно над угодою, яка повинна піти в парламент, відповідні пройти процедури, і юристи повинні попрацювати так, щоб це був успіх для обох держав. І тому технічна зустріч команд була позитивна, тому що ми бачимо, як сторони йдуть на зустріч одне одного. Пару днів тому американська сторона запропонувала все ж таки повернутися ще до одного кроку, поки працюють юристи над угодою. Це меморандум про наміри. У нас наміри позитивні, ми конструктивні, ми це показуємо. Тому меморандум про наміри, тобто не сама угода, а меморандум про наміри може бути підписаний онлайн сьогодні, — сказав Володимир Зеленський

Угода щодо корисних копалин між Україною та США

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Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп заявив, що хотів би укласти угоду, за якою Україна постачатиме США рідкоземельні мінерали, необхідні для виробництва електроніки, в обмін на американську допомогу.

Однак канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив із критикою пропозиції Дональда Трампа надавати Україні військову допомогу в обмін на її корисні копалини.

Згодом президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Україна погодилася надати Вашингтону доступ до рідкісноземельних корисних копалин на суму 500 мільярдів доларів.

Але слід зазначити, що президент України Володимир Зеленський відмовився підписувати угоду про надання США доступу до рідкісноземельних корисних копалин. У Білому домі таке рішення назвали «недалекоглядним».

Володимир Зеленський заявив, що США можуть розглянути можливість інвестування у видобуток корисних копалин на шельфі Чорного моря, який наразі перебуває під російською окупацією.

Радник президента США з національної безпеки Майк Волц закликав Київ «збавити тон» та підписати угоду про видобуток корисних копалин, яку раніше відхилив президент Володимир Зеленський.

Згодом Адміністрація президента США Дональда Трампа направила Україні оновлений варіант угоди щодо видобутку корисних копалин, у якому враховані частина зауважень Києва. Новий проєкт угоди США про корисні копалини передбачає розподіл доходів з ресурсів на звільнених територіях України.