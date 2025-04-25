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Україна та США все ще обговорюють деякі питання перед підписанням угоди про надра, — Мінфін

Міністр фінансів України Сергій Марченко. Фото: APМіністр фінансів України Сергій Марченко. Фото: AP

Україна та США все ще обговорюють деякі питання перед підписанням угоди про корисні копалини, проте її підписання цього тижня «не очікується».

Про це заявив Reuters міністр фінансів України Сергій Марченко.

Він та інші українські чиновники зустрілися з міністром фінансів США Скоттом Бессентом 24 квітня у Вашингтоні, щоб обговорити угоду та поточні питання щодо заморожених російських активів.

За його словами, сторони все ще обговорюють деякі питання перед підписанням угоди, незважаючи на певний прогрес, якого вдалося досягти під час переговорів. 

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Тиждень тому  країни підписали меморандум, як перший крок до досягнення домовленості про розширення економічного співробітництва, включно з розробкою мінеральних ресурсів в Україні, яке виявилося недосяжним.

Угода щодо корисних копалин між Україною та США

Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп заявив, що хотів би укласти угоду, за якою Україна постачатиме США рідкоземельні мінерали, необхідні для виробництва електроніки, в обмін на американську допомогу.

Однак канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив із критикою пропозиції Дональда Трампа надавати Україні військову допомогу в обмін на її корисні копалини.

Згодом президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Україна погодилася надати Вашингтону доступ до рідкісноземельних корисних копалин на суму 500 мільярдів доларів.

Але слід зазначити, що президент України Володимир Зеленський відмовився підписувати угоду про надання США доступу до рідкісноземельних корисних копалин. У Білому домі таке рішення назвали «недалекоглядним».

Володимир Зеленський заявив, що США можуть розглянути можливість інвестування у видобуток корисних копалин на шельфі Чорного моря, який наразі перебуває під російською окупацією.

Радник президента США з національної безпеки Майк Волц закликав Київ «збавити тон» та підписати угоду про видобуток корисних копалин, яку раніше відхилив президент Володимир Зеленський.

Згодом Адміністрація президента США Дональда Трампа направила Україні оновлений варіант угоди щодо видобутку корисних копалин, у якому враховані частина зауважень Києва. Новий проєкт угоди США про корисні копалини передбачає розподіл доходів з ресурсів на звільнених територіях України.

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