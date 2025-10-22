Зеленський: «Україна готова до дипломатії, але не за умови, що ми повинні кудись відходити»

Володимир Зеленський. Фото: LRT

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова підтримати мирні ініціативи Європи та президента США Дональда Трампа, однак не ціною територіальних поступок.

Про це глава держави сказав під час спільного з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном спілкування з журналістами на заводі Saab у Швеції.

— Україна готова перейти до дипломатії. Ми підтримуємо питання припинення вогню. Ми готові до дипломатії, але не за умов, що ми повинні кудись відходити, даруючи агресору свою землю, свої території, — наголосив Володимир Зеленський.

Він також зауважив, що наразі тиск на російського лідера Володимира Путіна залишається недостатнім, щоб змусити його сісти за стіл переговорів.

— У нас немає достатньо тиску на росіян, — сказав президент.

Зеленський нагадав, що під час завтрашнього саміту ЄС у Брюсселі планують обговорити використання заморожених російських активів. Це, за його словами, може стати ключовим моментом у посиленні тиску на Кремль.

— Потрібне рішення щодо російських активів — це складне рішення. Я сподіваюся, що завтра у нас буде шанс. Ми розуміємо, що це непросте рішення. Росія зробить усе, щоб не дати нам можливість його ухвалити, бо вони розуміють, що їм треба знизити фінансування України під час війни, — зазначив він.

Нагадаємо, раніше Трамп сказав Зеленському, що Україна не отримає ракети Tomahawk найближчим часом.