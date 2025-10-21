  • вівторок

    21 жовтня, 2025

  • 10.2°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 21 жовтня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 10.2° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Трамп сказав Зеленському, що Україна не отримає ракети Tomahawk найближчим часом, — медіа

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп під час зустрічі в Овальному кабінеті Білого дому, фото: Getty Images/EPA/Bloomberg/Jim Lo ScalzoПрезидент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп під час зустрічі в Овальному кабінеті Білого дому, фото: Getty Images/EPA/Bloomberg/Jim Lo Scalzo

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що Україна не повинна розраховувати на швидке отримання далекобійних ракет Tomahawk.

Про це повідомило видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела серед американських, європейських та українських посадовців.

За інформацією видання, під час зустрічі Дональд Трамп подекуди виявляв роздратування, а в певний момент навіть відмовився дивитися на карти бойових дій, які показував Володимир Зеленський.

Співрозмовники видання також зазначили, що президент США дав зрозуміти: його головним пріоритетом є завершення війни, і він «не прив’язаний до жодного конкретного територіального результату».

Слід наголосити, нещодавно Дональд Трамп заявив, що рішення про передачу Україні ракет Tomahawk «певною мірою ухвалене», але наголосив, що не прагне ескалації з Росією.

Він зазначив, що готовий передати Україні крилаті ракети Tomahawk, якщо війна з Росією не буде врегульована. За його словами, така заява є елементом тиску на Кремль, і це питання він планує обговорити особисто з російським лідером Володимиром Путіним.

Водночас президент Росії Володимир Путін наголосив, що використання Україною ракет Tomahawk «зашкодить відносинам Москви та Вашингтона». Згодом у Кремлі заявили, що чекають на конкретні рішення Сполучених Штатів щодо можливого постачання Україні крилатих ракет.

Пізніше повідомили, що США зможуть поставити Україні від 20 до 50 ракет Tomahawk, що навряд чи суттєво вплине на хід бойових дій чи ситуацію на полі бою.

Останні новини про: Війна в Україні

CNN: зустріч радників США і Росії скасована — саміт Трампа і Путіна під загрозою зриву
Верховна Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію до 3 лютого 2026 року
У МЗС Росії назвали припинення війни в Україні «збереженням нацистського режиму»
Реклама

Читайте також:

новини

В Одеському зоопарку за майже ₴5 млн планують оновлять опалення

Світлана Іванченко
новини

«Репортери без кордонів» номінували МикВісті на премію «Свобода преси»

Аліна Квітко
новини

На Миколаївщині кількість оголошень продажу квартир зросла на 21%, — аналітика

Світлана Іванченко
новини

Суд відмовив прокуратурі у відстороненні директора миколаївського КП, де розслідується корупція на вуличному освітленні

Аліса Мелік-Адамян
новини

Миколаївська міськрада пропонує звільнити частину орендарів від плати за комунальне майно під час війни

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

У МЗС Росії назвали припинення війни в Україні «збереженням нацистського режиму»
Верховна Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію до 3 лютого 2026 року
CNN: зустріч радників США і Росії скасована — саміт Трампа і Путіна під загрозою зриву

Верховна Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію до 3 лютого 2026 року

У Миколаєві 13 пошкоджених обстрілами будинків треба частково або повністю демонтувати

3 години тому

В Одеському зоопарку за майже ₴5 млн планують оновлять опалення

Світлана Іванченко

Головне сьогодні