Трамп сказав Зеленському, що Україна не отримає ракети Tomahawk найближчим часом, — медіа

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп під час зустрічі в Овальному кабінеті Білого дому, фото: Getty Images/EPA/Bloomberg/Jim Lo Scalzo

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що Україна не повинна розраховувати на швидке отримання далекобійних ракет Tomahawk.

Про це повідомило видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела серед американських, європейських та українських посадовців.

За інформацією видання, під час зустрічі Дональд Трамп подекуди виявляв роздратування, а в певний момент навіть відмовився дивитися на карти бойових дій, які показував Володимир Зеленський.

Співрозмовники видання також зазначили, що президент США дав зрозуміти: його головним пріоритетом є завершення війни, і він «не прив’язаний до жодного конкретного територіального результату».

Слід наголосити, нещодавно Дональд Трамп заявив, що рішення про передачу Україні ракет Tomahawk «певною мірою ухвалене», але наголосив, що не прагне ескалації з Росією.

Він зазначив, що готовий передати Україні крилаті ракети Tomahawk, якщо війна з Росією не буде врегульована. За його словами, така заява є елементом тиску на Кремль, і це питання він планує обговорити особисто з російським лідером Володимиром Путіним.

Водночас президент Росії Володимир Путін наголосив, що використання Україною ракет Tomahawk «зашкодить відносинам Москви та Вашингтона». Згодом у Кремлі заявили, що чекають на конкретні рішення Сполучених Штатів щодо можливого постачання Україні крилатих ракет.

Пізніше повідомили, що США зможуть поставити Україні від 20 до 50 ракет Tomahawk, що навряд чи суттєво вплине на хід бойових дій чи ситуацію на полі бою.