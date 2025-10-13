Трамп пригрозив Путіну дати Україні ракети Tomahawk, якщо війна не припиниться

Трамп пригрозив Путіну дати Україні ракети Tomahawk. Фото: Rauters

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий передати Україні крилаті ракет Tomahawk, якщо війна з Росією не буде врегульована. За його словами, така заява є елементом тиску на Кремль, і це питання він планує обговорити особисто з російським лідером Володимиром Путіним.

Про це Дональд Трамп сказав на борту президентського літака Air Force One, прямуючи на Близький Схід для участі в церемонії підписання мирної угоди між Ізраїлем та ХАМАС.

Під час розмови з журналістами він порівняв свій підхід до війни в Україні з політикою попередньої адміністрації.

— Байден дав їм (Україні — прим.) 350 мільярдів доларів. Ми не дали нічого. Але ми дали їм повагу та деякі інші речі, — сказав Дональд Трамп.

Він підтвердив, що обговорював із президентом Володимиром Зеленським потреби української армії. За словами Дональда Трампа, Україна хоче отримати системи Patriot і ракети Tomahawk.

— Я можу поговорити з Путіним і сказати: якщо ця війна не буде врегульована, я відправлю Україні Tomahawk. Чесно кажучи, Росії це не потрібно, — заявив Дональд Трамп.

Американський президент наголосив, що поки не ухвалив остаточного рішення щодо можливих постачань, але вважає Tomahawk «потужною зброєю», здатною змінити перебіг війни.

Також Дональд Трамп зазначив, що США повинні бути впевненими, як саме Україна планує використовувати таке озброєння, перш ніж давати згоду на передачу.

Коментуючи можливість застосування досвіду мирних переговорів між Ізраїлем та ХАМАС до українського контексту, Дональд Трамп наголосив: «Я думаю, що ніколи не можна здаватися. Просто ніколи не здавайтеся».

Він назвав українців «дуже хорошими бійцями» й додав, що Володимир Путін «виглядав би чудово», якби вирішив це питання мирно.

— А якщо він цього не зробить, то для нього це погано закінчиться, — підсумував Дональд Трамп.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що рішення про передачу Україні ракет Tomahawk «певною мірою ухвалене», але наголосив, що не прагне ескалації з Росією.

Водночас президент Росії Володимир Путін наголосив, що використання Україною ракет Tomahawk «зашкодить відносинам Москви та Вашингтона». Згодом у Кремлі заявили, що чекають на конкретні рішення Сполучених Штатів щодо можливого постачання Україні крилатих ракет.