 В Україні пропонують збільшити покарання за насильство над тваринами

    12 січня, 2026

Клуб

Українці вимагають жорсткіших покарань за насильство над тваринами: петиція зібрала 25 тисяч підписів

В Україні пропонують збільшити покарання за насильство над тваринами. Архівне фото: МикВістіВ Україні пропонують збільшити покарання за насильство над тваринами. Архівне фото: МикВісті

На сайті Кабінету міністрів України зібрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів петиція із закликом посилити кримінальну відповідальність за фізичне насильство щодо тварин. Ініціатива була підтримана менш ніж за п’ять днів з моменту публікації.

Авторка звернення Людмила Царьова наголошує, що чинне законодавство не передбачає достатньо суворих покарань за жорстоке поводження з тваринами, а наявні санкції не мають належного стримувального ефекту. У петиції пропонують ініціювати зміни до Кримінального кодексу України та запровадити реальну й ефективну відповідальність за фізичне насильство над тваринами.

Зокрема, йдеться про встановлення кримінальної відповідальності за дії, які спричинили тваринам біль, страждання, каліцтво або смерть. За перший такий злочин пропонують передбачити позбавлення волі на строк від 5 до 7 років, за повторний випадок або дії з особливою жорстокістю — від 7 до 10 років, а за систематичні порушення чи тяжкі наслідки — максимальний строк у 10 років.

Окремо авторка наполягає на запровадженні заборони для засуджених за жорстоке поводження з тваринами утримувати їх щонайменше протягом 10 років після відбуття покарання. Також пропонується створити реєстр осіб, засуджених за такі злочини, що унеможливить для них придбання чи опіку над тваринами.

Водночас у Кримінальному кодексі вже передбачена відповідальність за жорстоке поводження з тваринами за статтею 299. Чинні санкції варіюються від обмеження волі до трьох років до ув’язнення строком до восьми років із конфіскацією тварини.

На думку авторки петиції, запропоновані зміни дозволять знизити рівень жорстокості щодо тварин, створити чіткі механізми їхнього захисту та наблизити українське законодавство до європейських стандартів. Петицію опублікували 5 січня, а станом на 12 січня вона вже набрала понад 25 тисяч підписів і підлягає розгляду урядом.

Нагадаємо, що в Одесі поліція розпочала кримінальне провадження через загибель двох кошенят у закладі «Cat Lounge», що працює в торговому центрі «Афіни». Заклад пропонував відвідувачам оренду кошенят. Під час перевірки, ініційованої зоозахисниками, встановили, що умови утримання тварин є неналежними. Крім того, одне кошеня знайшли мертвим у закладі, ще одне — вилучене поліцейськими — померло у ветеринарній клініці.

