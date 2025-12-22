 В Одесі поліція розслідує смерть двох кошенят у кафе «Cat Lounge»

В Одесі правоохоронці розслідують смерть двох кошенят у кафе «Cat Lounge», яких здавали в оренду

В Одесі поліція розпочала кримінальне провадження через загибель двох кошенят у закладі «Cat Lounge», що працює в торговому центрі «Афіни».

В Головному управлінні Національної поліції в Одеській області повідомили, що провадження відкрили за статтею про жорстоке поводження з тваринами.

Заклад пропонував відвідувачам оренду кошенят. Під час перевірки, ініційованої зоозахисниками, встановили, що умови утримання тварин є неналежними. Крім того, одне кошеня знайшли мертвим у закладі, ще одне — вилучене поліцейськими — померло у ветеринарній клініці.

Фото: ДумскаяКошеня, яке померло у закладі «Cat Lounge». Фото: Думская
Фото: ДумскаяОдин з котів у закладі «Cat Lounge». Фото: Думская

Поліцейські проводили перевірку спільно з представниками департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради і ветеринаром. Серед тварин, які перебували в кафе, кілька були у хворобливому стані. Двоє з них загинули.

Також 21 грудня біля торговельного центру відбулася акція зоозахисників, які вимагали закрити заклад. Активісти звернулися до працівниці кафе з проханням надати документи на тварин.

Акція зоозахисників. Фото: Анжеліка КарапетянАкція зоозахисників. Фото: Анжеліка Карапетян
Акція зоозахисників. Фото: Анжеліка КарапетянАкція зоозахисників. Фото: Анжеліка Карапетян

Журналістка Анжеліка Карапетян оприлюднила відео, на якому у працівниці закладу запитують про наявність ветеринарних довідок та інших документів на тварин, однак надати їх вона не змогла. Перевірку закладу ветеринар не завершив і залишив приміщення, заявивши, що його не влаштовує знімання на камеру, пише медіа «Інтент».

Слідчі дії тривають. Правоохоронці встановлюють усі обставини події та збирають докази.

Нагадаємо, пункт тимчасового утримання тварин у Південноукраїнську працює на межі можливостей. Там знаходяться понад 200 тварин, на таку кількість притулок не розрахований.

