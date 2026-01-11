Відключення світла на Миколаївщині: графіки на 12 січня
Марія Хаміцевич
20:10, 11 січня, 2026
У Миколаєві та по області у понеділок, 12 січня, очікуються планові відключення електроенергії. Графіки діятимуть протягом доби — з 00:00 до 23:59.
Про це повідомили у «Миколаївобленерго».
У розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:
- 1.1 — 07:00-10:30; 17:30-21:00
Всього: 7 годин
- 1.2 — 14:00-17:30; 21:00-00:00
Всього: 6 годин 30 хвилин
- 2.1 — 03:30-07:00; 10:30-17:30
Всього: 10 годин 30 хвилин
- 2.2 — 00:00-03:30; 07:30-14:00
Всього: 10 годин
- 3.1 — 00:00-03:30; 14:00-17:30
Всього: 7 годин
- 3.2 — 07:30-10:30; 14:00-18:30
Всього: 7 годин 30 хвилин
- 4.1 — 10:30-14:00; 21:00-00:00
Всього: 6 годин 30 хвилин
- 4.2 — 10:30-14:00; 17:30-20:30
Всього: 6 годин 30 хвилин
- 5.1 — 03:30-07:00; 10:30-14:00
Всього: 7 годин
- 5.2 — 07:00-10:30; 17:30-21:00
Всього: 7 годин
- 6.1 — 07:00-10:30; 14:00-17:30; 21:00-00:00
Всього: 10 годин
- 6.2 — 05:30-07:00; 17:30-21:00
Всього: 5 годин
Енергетики пояснюють, що час вимкнень враховує періоди переходу між увімкненням та вимкненням підчерг. Ситуація може змінюватися. Перевірити актуальний статус за адресою можна на сайті off.energy.mk.ua.
Нагадаємо, раніше в Міненерго повідомили, що за умови повного припинення російських ударів по енергетичній інфраструктурі Україні знадобиться близько двох місяців, щоб повернутися до роботи енергосистеми без графіків відключень.
