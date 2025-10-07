Трамп хоче з’ясувати, як Україна використає ракети Tomahawk, перед остаточним рішенням

Трамп майже ухвалив рішення щодо постачання ракет Tomahawk Україні. Фото: ВВС

Президент США Дональд Трамп заявив, що до певної міри вже визначився з рішенням про можливе надання Україні ракет Tomahawk.

Про це він сказав у Білому домі 6 жовтня під час відеотрансляції.

За словами Дональда Трампа, перед остаточним рішенням він хоче дізнатися, для чого саме будуть використані ракети і куди їх скеровуватимуть. Президент зазначив, що він уже «майже ухвалив рішення», але перед цим «ставитиме запитання» і не хоче «бачити ескалації».

Раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що використання Україною ракет Tomahawk «зашкодить відносинам Москви та Вашингтона».

Раніше президент Володимир Зеленський висловив надію, що після його переговорів із президентом США Дональдом Трампом Україна зможе отримати нові види озброєння для ураження віддалених цілей у Росії. Він підкреслив, що Україна робить усе можливе, щоб заручитися підтримкою США не лише у військовій, а й у політичній та економічній сферах.

Крім того, адміністрація президента США Дональда Трампа погодилася надати Україні розвідані дані, які допоможуть готувати удари далекобійними ракетами по енергетичних об’єктах в Росії.