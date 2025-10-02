  • четвер

Зеленський після зустрічі з Трампом: Україна може отримати «щось більше» для ударів по далекобійних цілях

Володимир Зеленський на конференції. Фото: «МикВісті»Володимир Зеленський на конференції. Фото: «МикВісті»

Президент Володимир Зеленський висловив надію, що після його переговорів із президентом США Дональдом Трампом Україна зможе отримати нові види озброєння для ураження віддалених цілей у Росії.

Про це глава держави заявив на пресконференції у Копенгагені після завершення сьомого саміту Європейської політичної спільноти, повідомляє «МикВісті» з посиланням на Укрінформ.

— До цього ми використовували лише нашу систему озброєння по далекобійних цілях. Після моєї зустрічі з президентом Сполучених Штатів ми, можливо, будемо мати щось більше. Не знаю, побачимо, — сказав Зеленський.

Він підкреслив, що Україна робить усе можливе, щоб заручитися підтримкою США не лише у військовій, а й у політичній та економічній сферах.

Крім того, президент наголосив на важливості демонстрації сили у війні з Росією:

— Героїчний опір українських військових руйнує російські наративи про «швидке захоплення країни», — зауважив він.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що Зеленський прибув у Данію на саміт Євроспільноти.

Згодом стало відомо, що Нідерланди виступили проти пришвидшеної процедури вступу України до ЄС.

