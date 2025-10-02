  • четвер

Нідерланди виступили проти пришвидшеної процедури вступу України до ЄС

Нідерланди виступили проти пришвидшеної процедури вступу України до ЄС. Фото: Getty ImagesНідерланди виступили проти пришвидшеної процедури вступу України до ЄС. Фото: Getty Images

Нідерланди заблокували план спрощеної процедури переговорів про членство України та Молдови в Європейському Союзі.

Про це повідомляє «МикВісті» з посиланням на Trouw.nl.

Демісійний прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф наголосив, що Гаага підтримує європейську перспективу Києва та Кишинева, однак не вважає правильним змінювати правила заради цього.

— Майбутнє Молдови та України — в ЄС. Але змінювати правила — не той шлях, яким можна цього досягти, — заявив він перед самітом лідерів ЄС у Копенгагені.

Ідею про реформу процедури висунув голова Європейської ради, колишній прем’єр Португалії Антоніу Кошта. Він запропонував дозволити ухвалювати окремі рішення щодо проміжних етапів переговорів більшістю голосів, зберігши за кожною країною право вето на ключових стадіях. Це дозволило б обійти постійні блокування з боку Угорщини, яка систематично висловлює «ні» щодо України.

Пропозицію підтримали більшість держав-членів ЄС та Європейська комісія. Представник ЄК заявив, що «можливість ухвалювати деякі рішення більшістю голосів на проміжних етапах процесу заслуговує на розгляд».

Однак Нідерланди виступили проти. Уряд пояснює, що зміни довелося б застосовувати до всіх країн-кандидатів.

— Саме для таких випадків ми хочемо залишити за собою можливість сказати «ні». У грудні минулого року ми єдині виступили проти продовження переговорів із Сербією, оскільки вважали, що там недостатньо прогресу у сфері верховенства права, — зазначило дипломатичне джерело.

Дік Схооф також зауважив, що блокування процесу з боку Угорщини шкодить довірі до розширення ЄС, але обхід одностайності він відкидає:

— Блокада Угорщини є вкрай небажаною. Це підриває довіру до процесу розширення. Важливо знайти рішення, але воно не полягає в обході принципу одностайності, — підсумував він.

Крім Нідерландів, проти плану виступили також Франція, Греція та Угорщина.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що Зеленський прибув у Данію на саміт Євроспільноти.

