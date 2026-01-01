 Україна вступила до роумінгової зони ЄС

Україна приєдналася до єдиної роумінгової зони ЄС з 1 січня

Україна приєдналася до єдиної роумінгової зони ЄС з 1 січня.

Україна офіційно приєдналася до єдиної роумінгової зони з країнами Європейського Союзу починаючи з 1 січня 2026 року.

Про це нагадали в Офісі віцепрем’єра з європейської та євроатлантичної інтеграції.

В уряді підкреслили, що після повного запуску українці зможуть користуватися мобільним зв’язком у державах ЄС на тих самих умовах, що й удома.

«Це означає, що українці можуть дзвонити, надсилати SMS та користуватися мобільним інтернетом у 27 країнах ЄС за своїм домашнім тарифом без додаткових роумінгових платежів», — зазначили в Офісі.

Україна стане першою країною поза межами ЄС та Європейської економічної зони, яка долучиться до внутрішнього ринку роумінгу Євросоюзу.

«Це не тимчасова пільга, а повноцінна інтеграція з єдиними правилами, захистом прав споживачів і новими можливостями для громадян та бізнесу», — наголосили в заяві.

Нагадаємо, з 1 січня Болгарія офіційно перейшла на євро, завершивши використання національної валюти — лева — та приєднавшись до єврозони як її 21-й учасник.

