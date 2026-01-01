Україна приєдналася до єдиної роумінгової зони ЄС з 1 січня
Ірина Олехнович
•
22:28, 01 січня, 2026
Україна офіційно приєдналася до єдиної роумінгової зони з країнами Європейського Союзу починаючи з 1 січня 2026 року.
Про це нагадали в Офісі віцепрем’єра з європейської та євроатлантичної інтеграції.
В уряді підкреслили, що після повного запуску українці зможуть користуватися мобільним зв’язком у державах ЄС на тих самих умовах, що й удома.
«Це означає, що українці можуть дзвонити, надсилати SMS та користуватися мобільним інтернетом у 27 країнах ЄС за своїм домашнім тарифом без додаткових роумінгових платежів», — зазначили в Офісі.
Україна стане першою країною поза межами ЄС та Європейської економічної зони, яка долучиться до внутрішнього ринку роумінгу Євросоюзу.
«Це не тимчасова пільга, а повноцінна інтеграція з єдиними правилами, захистом прав споживачів і новими можливостями для громадян та бізнесу», — наголосили в заяві.
